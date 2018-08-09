Стало известно, какой будет погода на выходных 1 9.08.2018, 17:05

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На Беларусь идут дожди.

В пятницу, 10 августа, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, сообщают Гидромет.

Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем по западу страны порывистый. Минимальная температура воздуха в ночные и утренние часы будет колебаться от +11°С по востоку до +19°С по западу страны, во второй половине дня воздух прогреется до +25..+30°С, по юго-западу до +32°С.

Однако уже 11 августа на смену области повышенного давления к Беларуси подойдет атмосферный фронт, который принесет дожди. Ночью по западу, а днем и в центральной части страны кратковременные дожди, днем в отдельных районах сильные дожди. Местами грозы. Ветер южный, днем с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+19°С, максимальная днем +25..+31°С, по северо-западу +19..+24°С.

12 августа в будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, ночью в отдельных районах прогнозируются сильные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер будет западной четверти умеренный, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная днем +20..+27°С.