Видеофакт: Как фанаты «Зенита» поприветствовали белорусский ОМОН 4 9.08.2018, 20:21

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Обратите внимание на поведение белорусской милиции.

За пару часов до старта матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы между минским «Динамо» и «Зенитом» болельщики клуба из Санкт-Петербурга решили устроить шествие по одной из столичных улиц, передает «Прессбол».

Среди кричалок гостей была и такая, которая включала слова: «Мусора — дебилы, а ваш клуб — г*вно».

Обратите внимание на поведение белорусской милиции.

В данный момент идет первый тайм матча. Минское «Динамо» открыло счет в матче. На 12-й минуте голом отличился Николич.