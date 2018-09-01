В работе Facebook произошел сбой 1.09.2018, 8:06

У пользователей возникли проблемы с получением сообщений, подключением к мессенджеру.

В работе социальной сети Facebook в субботу, 1 сентября, произошел сбой. Об этом следуют данные сервиса Downdetector.

Сбои в работе мессенджера начались около 04:00 по Минску. Больше всего пользователей (43%) сообщают о проблемах, связанных с получением сообщений, 28% не могут подключиться к мессенджеру, а 27% жалуются на то, что не могут зайти в свой аккаунт.

Больше всего сложностей с работой мессенджера испытывают жители Франции, Великобритании, Польши, Италии, Португалии, Ирландии, Сингапура и США. Проблемы наблюдаются и у пользователей из Германии, Дании, Норвегии, Венгрии, Аргентины, Бразилии, Австралии и других стран.