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Биологи нашли новый способ достичь долгой жизни

  • 10.09.2018, 12:09
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Испанские эксперты изучили мутации в ДНК.

Найдены различия в генах, дающие людям возможность достичь долголетия. Разбирались в этом испанские эксперты, пишет orthodox.od.ua.

Научные сотрудники Института эволюционной биологии в Испании изучили мутации в ДНК среди обезьян, дабы узнать, какие генетические варианты дают людям один важный плюс: возможность долго жить. Данные гены позволяют жить долго и обзавестись большим количеством потомков. Также биологи определили статистические данные между наибольшей продолжительностью жизни и иными параметрами жизненного цикла, способствующих выживанию и здоровью.

В итоге опыта стало ясно, что лишь три вида приматов преданных среди данного отряда. Испанские эксперты обнаружили более двух десятков ДНК, развивавшихся у каждого вида по отдельности. Показано, что эти гены связаны с работой сердца, процедурой свертывания крови и заживлением ран.

Не так давно американские медики заявили, что для долгой жизни нужно укреплять свои мышцы рук. Дабы прожить более 70-75 лет надо работать над усилением мускулатуры, заниматься спортом, а также помнить про правильное питание.


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