В центре Минска задержали Нину Богинскую 1 10.09.2018, 13:07

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Фото: «Радыё Свабода»

Активистка стояла у метро с плакатом о декоммунизации Беларуси.

У выхода со станции метро «Октябрьская» 10 сентября после полудня задержали известную активистку Нину Богинскую, передает «Радыё Свабода».

Женщина стояла у метро с плакатом о декоммунизации Беларуси. Вскоре рядом с ней появились два омоновца, один из которых куда-то позвонил. Через несколько минут к ним подъехал синий микроавтобус, куда и посадили активистку.

Нина Богинская известна своими одиночными пикетами у государственных учреждений и в центре Минска. Женщину неоднократно задерживали и штрафовали.