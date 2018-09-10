В центре Минска задержали Нину Богинскую

В центре Минска задержали Нину Богинскую1
- 10.09.2018, 13:07
- 1,142
Активистка стояла у метро с плакатом о декоммунизации Беларуси.
У выхода со станции метро «Октябрьская» 10 сентября после полудня задержали известную активистку Нину Богинскую, передает «Радыё Свабода».
Женщина стояла у метро с плакатом о декоммунизации Беларуси. Вскоре рядом с ней появились два омоновца, один из которых куда-то позвонил. Через несколько минут к ним подъехал синий микроавтобус, куда и посадили активистку.
Нина Богинская известна своими одиночными пикетами у государственных учреждений и в центре Минска. Женщину неоднократно задерживали и штрафовали.