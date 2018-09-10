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Наставник сборной Молдовы: В составе сборной Беларуси нет ни одного слабого звена

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  • 10.09.2018, 15:32
Александр Спиридон
Фото: Publika.md

Александр Спиридон оценил шансы команд в предстоящем матче.

Главный тренер сборной Молдовы Александр Спиридон рассказал об уровне сборной Беларуси, с которой его команде предстоит сыграть рамках Лиги наций 11 сентября, сообщает pressball.by.

- Многие люди в футбольной среде воспринимают сборную Беларуси как очень сильного соперника для Молдовы. Как вы воспринимаете нашего предстоящего соперника?

- У них нет ни одного слабого звена в команде. Их вратари сильны. Вся средняя линия тоже. Мартынович, Политевич, Шитов, Володько — это сильные и очень агрессивные игроки, равно как и Нехайчик, Брессан и Драгун, которые креативны, входят в штрафную площадь и могут забить. Оба нападающих очень сильны. В первом матче с Сан-Марино сыграл Лаптев, но он был заменен Сарокой. Это команда, которая знает, как надо контролировать мяч. В белорусской сборной очень опытные игроки, всем им от 29 до 32 лет. Очень хорошая команда, и это если не брать в расчет то, что в предыдущем отборочном цикле белорусы заняли последнее место в группе, а сборная Люксембурга расположилась выше.

- Надо признать, что последнее время молдавский футбол испытывает достаточно серьезные проблемы, в том числе проблемы с нападающими. В матче с Люксембургом было видно, что одним не выпадает шанса отличиться, другим — не хватает мастерства. Как вы намерены решить эту проблему перед матчем с Беларусью?

- Я ищу все возможные варианты. Знаю, что это является для нас проблемой. Тот же Гынсарь не является нападающим, он и в клубе не играет на этой позиции. Мы подумаем, кто мог бы сыграть в нападении завтра. На всех тренировках, которые я провожу, я смотрю, могут ли ребята обойти защитников с мячом, то есть создаются моменты. Эти моменты могут привести к результату не благодаря удаче, а благодаря индивидуальному мастерству каждого игрока. Нельзя за два-три дня возвыситься наверх.

Таков наш недостаточно сильный чемпионат. Возможно, что там и забиваются мячи достаточно легко. Я думаю, что в матчах чемпионата Александр Антонюк забил много голов за "Милсами", а в сборной по-другому. У нас есть два молодых игрока, которые ожидают своей возможности отличиться. Виталий Дамашкан присоединился к нам после матча с Люксембургом, еще есть Ион Николаеску. У нас еще есть время подумать над тем, кто войдет в стартовый состав сборной на матч с Беларусью.

- С каким посланием вы обратились бы к болельщикам, которые намерены пойти на матч с Беларусью и которые решили не пойти, будучи разочарованными предыдущим результатом?

- После такого результата очень сложно просить чего-то у болельщиков. Но я надеюсь, что они любят Молдову и завтра поддержат нас, — цитирует Спиридона moldfootball.com.


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