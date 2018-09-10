Видеофакт: Сторожевой корабль ФСБ РФ сел на мель 1 10.09.2018, 22:28

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Отдыхающие случайно засняли сторожевой корабль ФСБ России, который сел на мель недалеко от города Высоцка.

Об этом сообщает местный портал megapolisonline.ru.

Инцидент произошел в районе семи вечера 7 сентября во время маневрирования около острова Малый Высоцкий. Только через час ПСКР-912 «Анатолий Королев» был снят с мели.

Севшее на мель судно относится к сторожевым кораблям проекта 10 410 «Светлячок». Они спроектированы специально для пограничной службы ФСБ России и выполняют задачи по контролю государственной границы, защиты судов от нападения диверсантов-террористов, а также отражения вооруженного нападения воздушного и подводного противника — подводных лодок и пловцов.