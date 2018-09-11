Космическое свинство, или пару слов про субботник в Могилеве 8 Светлана Метелкина, «Солидарность»

11.09.2018, 9:31

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Зацепило!

Пока Лукашенко рассказывал, как космические корабли бороздят просторы Вселенной, в его родном Могилеве тоже происходило нечто космическое.

В понедельник правитель Беларуси гостеприимно открывал в Минске XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов.

— Космическая отрасль нашей страны уверенно развивается, — отметил Лукашенко.

И озвучил мировые тренды:

— На повестке дня — пилотирование кораблей на Марс, — заявил он, отметив, что «мы все в ответе за будущее этого клочка Вселенной».

А в это время на другой части того же клочка Вселенной происходило тоже нечто космическое. Власти Могилева решили организовать субботник к Форуму регионов, на который в октябре обещался приехать Владимир Путин. С первого взгляда, кажется, что от слова «субботник» до слова «космос» расстояние в сотни световых лет. Но могилевским властям удалось эту дистанцию существенно сократить, явив небывалого масштаба космическое… свинство.

С 20 августа по 19 сентября (целый месяц!) распоряжением горисполкома каждые выходные для жителей города стали бесплатными рабочими днями. Обычно люди трудятся на своем рабочем месте и перечисляют в бюджет города дневной заработок. Исходя из средней зарплаты по Могилеву где-то 20-30 рублей каждый.

О том, что рабский труд и крепостное право были отменены еще полтора века назад, могилевские власти, очевидно, не слышали. Как и то, что субботник – дело добровольное. Но это еще полбеды. Перечисленные деньги уходят на довольно странные прожекты в виде триумфальных арок, подобных тем, что возводились российским правителям после присоединения белорусских земель.

Но и этого местным властям показалось мало. Очевидно, чтобы окончательно подтвердить статус государства, стремящегося в поднебесье, глава Могилева решил самостоятельно подняться в воздух на вертолете, чтобы оттуда понаблюдать, как идет благоустройство города. Как подсчитал могилевский информационный портал 6tv.by, такая поездка обошлась горожанам минимум в 3000 рублей. Ну а куда же еще было пустить заработанные ими деньги?

Разгоняя ветра лопастями самолета, председатель отметил, что «серьезных нареканий к предприятиям и организациям Могилева не обнаружили». Впрочем, как замечает портал, полезнее было бы, если бы могилевский градоначальник проинспектировал город на своем служебном авто, с бюджетом в 100 рублей, где бы он увидел то, чего не разглядеть с вертолета. «А именно: он увидел бы, как разваливаются мосты после капитального ремонта, что нет дорог во дворах домов и в частном секторе, что халтурно проводятся ремонты по благоустройству и многое другое».

Но такие «мелочи», как и какие-то земные зарплаты и пенсии, вряд ли в состоянии заинтересовать тех, у кого впереди глобальные космические планы…

Светлана Метелкина, «Солидарность»