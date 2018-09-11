Топ-5 продолжений известных сериалов, выходящих в сентябре 11.09.2018, 12:07

Вы наверняка их с нетерпением ждете.

Сайт intex-press.by подобрал пять сериалов, продолжение которых выходит в первом месяце осени и которые вы наверняка с нетерпением ждете.

Теория Большого взрыва, 12 сезон

Дата выхода в эфир: 24 сентября.

Американский ситком, в котором повествуется о жизни двух молодых талантливых физиков (Шелдон Купер и Леонард Хофстедтер), симпатичной блондинке — Пенни, которая живет на одной площадке, а также их друзьях — астрофизике Раджеше Кутраппали и инженере Говарде Воловице. Герои ситкома — гениальные ученые, живущие в своем «мире». При этом Шелдон рассматривает окружающих как везунчиков, которым посчастливилось жить в одно с ним время и иногда оказывать ему услуги.

В конце 11-го сезона Шелдон и Эми наконец решили сыграть свадьбу. Когда Шелдон станет семейным человеком, как отразится это на нем и его друзьях?

Кстати, в новых сериях примет участие известный миллиардер Билл Гейтс.

По словам создателей сериала, 12-й сезон станет финальным.

Детство Шелдона, 2 сезон

Дата выхода в эфир: 24 сентября.

Детство Шелдона — приквел «Теории большого взрыва». Сериал расскажет о детстве гениального ученого и одного из главных героев «Теории большого взрыва». В первом сезоне юному гению всего девять, он наивен и нелеп. Отец никак не может устроить его в школьную футбольную команду, брат-одногодка безуспешно пытается выделиться на его фоне, мама бережет его как зеницу ока, а сестра-двойняшка хоть и раздражена всеобщим вниманием к Шелдону, но иногда оказывается единственной, кто может сказать ему правду.

Во втором сезоне забавный рассказ о взрослении подростка-вундеркинда продолжится. Учителя будут поставлены в тупик из-за того, что их знания по многим дисциплинам уступают знаниям Шелдона. А родители разойдутся во мнениях из-за того, что их сын внезапно стал очень популярным. У них разные взгляды по поводу методик воспитания наследника, который с каждым днем ведет себя все наглее.

Кстати, одна из вероятных причин решения CBS закрыть «Теорию большого взрыва» — невероятный успех спин-оффа про юные годы главного героя, который стал одной из самых рейтинговых новинок прошлого года у канала.

«Американская история ужасов», 8 сезон

Дата выхода в эфир: 12 сентября

У нового сезона мистического сериала подзаголовок «Апокалипсис». Его действие развернется в недалеком будущем, в октябре 2019 года, в Аризоне и объединит события первого («Дом-убийца») и третьего («Шабаш») сезонов.

Дата 6 октября известна тем, что в этот день, 58 лет назад, американский президент Джон Кеннеди призвал американцев строить убежища от атомных бомб, стремясь предотвратить последствия от ожидаемой ядерной войны с Советским Союзом.

Но создатели ситкома опровергли слухи о «радиоактивности» сезона и заявили, что хотят вернуть действие к более фантастическим и мистическим элементам ужасов предыдущих частей антологии.

Железный кулак, 2 сезон

Дата выхода в эфир: 7 сентября.

Американский телесериал, основанный на одноименном персонаже комиксов Marvel. Это история о мальчике Дэнни Ренд, который однажды с семьей отправились через Гималаи на отдых. Но в путешествии разразилась буря, унесшая жизни родителей Дэнни. Ребенок сумел найти затерянный город, где и остался. Там он много лет обучался боевым искусствам и после ритуальной победы обрел силу Железного Кулака — способность концентрировать духовную силу в огненный кулак.

Однажды Дэнни решает вернуться в Нью-Йорк, чтобы разрешить вопросы прошлого. Тем временем, втайне от правительства, городом правит организация Рука, контролирующая все сферы деятельности ньюйоркцев. Дэнни, узнав об этом, начинает вести борьбу.

Второй сезон обещает быть более уличным и комиксовым: создатели учли пожелания фанатов, и теперь в 70% экранного времени зрителей будут ждать не безликие офисы, а боевые сцены в китайских кварталах и переулки Нью-Йорка.

Универ, финальный сезон

Дата выхода в эфир: 3 сентября.

После 10 лет существования проекта канал ТНТ решил закрыть ситком. В финальном сезоне «Универа» расклад будет такой: семь девушек, пять парней и всего четыре свадьбы. Собственно, главная интрига — кто за кого..