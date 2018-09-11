Минчанин переделывал зимбабвийские деньги в евро и сбывал их белорусам 3 11.09.2018, 13:23

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Предприятие продолжалось четыре года.

Следственный комитет завершил расследование дела нетипичного фальшивомонетчика, который использовал творческий подход, сообщает onliner.by.

Четыре года 62-летний минчанин делал евро из сербских динаров и зимбабвийских долларов и сбывал. Всего у него обнаружили 330 купюр различных валют.

— С помощью компьютерной техники изготавливались «евро», а затем сбывались, — пишут следователи. — Всего у мужчины обнаружено и изъято 330 купюр различных валют, представленных в основном российскими рублями и евро. При этом две купюры номиналом по 1000 долларов Зимбабве не имели признаков подделки.

По данным СК, установлено 16 эпизодов сбыта фальшивок, он покупал на них фрукты, парфюмерию и другие товары.

Изъятые купюры исследовали специалисты Государственного комитета судебных экспертиз. Они установили совпадение образцов с денежными билетами Республики Сербия и Республики Зимбабве. Также модификации подвергались российские рубли образца 1992 года — на них менялся год выпуска.

Действия обвиняемого следствием квалифицированы по ст. 14, ч. 3 ст. 209 (Покушение на мошенничество в крупном размере), ст. 13, ч. 2 ст. 221, ч. 2 ст. 221 (Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг) Уголовного кодекса. Обвиняемый сейчас под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.