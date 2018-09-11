Болельщику продали билеты на стадион «Динамо» на несуществующие места 4 11.09.2018, 18:43

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Стадион «Динамо» после реконструкции не перестает удивлять болельщиков.

Болельщик купил билеты на минский стадион "Динамо" на несуществующие места. Как информирует by.tribuna.com, случилось это во время недавнего матча футбольных сборных Беларуси и Сан-Марино.

На билетах были указаны 19 и 20 места в 18-м ряду сектора В18 на верхней трибуне. На видео видно, что последним местом было 18!

Стюарды пришли на помощь болельщику и пытались отыскать 19-е и 20-е места, но безуспешно (они сказали, что "так построен наш стадион"). В итоге они предложили занять свободные места, которые в тот день на стадионе были.

Кстати, минчанин купил второй билет для друга из Варшавы, которому предложил сходить на футбол. И вот такая неприятная история.

В тот день на "Динамо" была еще одна курьезная история. Болельщики приходили с билетами на места на стадионе, которые занимали журналисты. Организаторы напутали с местами, пишет "Прессбол".