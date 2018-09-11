ЕС хочет сохранить региональное финансирование для Северной Ирландии после Brexit 11.09.2018, 18:59

Также евродепутаты хотят, чтобы ЕС разрешил молодежи из Северной Ирландии пользоваться программами Erasmus+.

Европейский парламент поддержал резолюцию с призывом продолжать после Brexit программы, которые имеют решающее значение для сохранения мирной ситуации в Северной Ирландии.

Об этом сообщает eurointegration.com cо ссылкой на сайт ЕП.

"Региональное финансирование ЕС следует поддерживать на адекватном уровне после 2020 года. Программы ЕС, такие как PEACE, незаменимы для того, чтобы продолжать успешную работу по построению мира", - говорится в резолюции, однако не имеет статуса обязывающего.

"Со времен Белфастского соглашения 1998 года Северная Ирландия была на пути к миру, и мы должны помнить, что на этом пути им помогал Европейский Союз. Северная Ирландия воспользовалась различными программами по вопросам единства. К сожалению, они, вероятно, завершатся после 2020 года. Но существуют также программы Interreg и программа PEACE, которые могут и должны оставаться, независимо от того, что произойдет после 2020 года", - сказал докладчик Европарламента Дерек Воган.

"Средства ЕС рассматриваются как нейтральные (...) и принимаются всеми общинами и используются должным образом, поскольку они не приходят из Великобритании, они не поступают от ирландского правительства, они идут из Европейского Союза", - добавил он.

Кроме того, евродепутаты хотят, чтобы ЕС разрешил молодежи из Северной Ирландии пользоваться программами Erasmus+ после Brexit, чтобы они могли учиться за границей.

Европейские депутаты поддерживают намерение Еврокомиссии предложить продолжить программы PEACE и Interreg в проекте долгосрочного бюджета ЕС 2021-2027 годов.