Под Гомелем водитель протащил по дороге ГАИшника, который вцепился в руль 1 12.09.2018, 8:08

1,537

Нарушителя все-таки задержали.

Неприятный инцидент произошел на днях на Гомельщине, информирует БелТА со слов Натальи Хололеенко, официального представителя УГАИ УВД областного исполкома Гомеля.

Поздно вечером в субботу, 8 сентября, недалеко от деревни Семеновки в Кормянском районе сотрудник ДПС остановил «Ауди». Водитель, 42-летний безработный, явно был в подпитии, а когда инспектор попросил выйти из машины и передать ключ зажигания, мужчина стал чудить. Сначала сказал, что ключей у него нет, а потом, буквально прыгнул за руль, завел «Ауди» и тронулся с места. Гаишник успел ухватиться за руль машины, и водитель протащил его по дороге не меньше 20 метров.

Затем инспектор ГАИ отпустил руль и побежал к служебной машине, чтобы догнать иномарку. Погоня продлилась около километра. У сбежавшего водителя медэкспертиза показала свыше 2,36 промилле алкоголя в крови.

На нарушителя составили несколько административных протоколов, ему грозит не только штраф, но и уголовная статья за сопротивление сотруднику ОВД.