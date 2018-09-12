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Доллар продолжает обновлять годовой рекорд

  • 12.09.2018, 15:02
Фото: Bloomberg

На валютных торгах в Минске 12 сентября белорусский рубль продолжил дешеветь к американской валюте.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0008 и составляет Br2,1681 (11 сентября - Br2,1673 за $1).

Евро подешевел на Br0,0059 до Br2,5128 (11 сентября - Br2,5187 за 1 евро).

Курс российского рубля повысился на Br0,0163 до Br3,1129 за 100 российских рублей (11 сентября - Br3,0966 за 100 российских рублей).


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