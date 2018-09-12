Фотофакт: в Гомеле выгуливали индийского слона 12.09.2018, 16:38

Снимки с экзотическим животным попали в социальные сети.

В Гомеле во дворике между цирком и гостиницей выгуливали индийского слона.

По всей видимости, слон — «артист» Большого Венгерского цирка, представления которого откроют сезон в гомельском цирке 15 сентября, сообщает сайт gomel.today.

Фотографию прогулки со слоном выложила в сторис пользователь инстаграма. Цены на цирковые представления распределились в диапазоне от 7 до 41 рубля. Кроме слона, будет можно увидеть зебр, верблюдов, лам и бегемота.