Фотофакт: в Гомеле выгуливали индийского слона
- 12.09.2018, 16:38
Снимки с экзотическим животным попали в социальные сети.
В Гомеле во дворике между цирком и гостиницей выгуливали индийского слона.
По всей видимости, слон — «артист» Большого Венгерского цирка, представления которого откроют сезон в гомельском цирке 15 сентября, сообщает сайт gomel.today.
Фотографию прогулки со слоном выложила в сторис пользователь инстаграма. Цены на цирковые представления распределились в диапазоне от 7 до 41 рубля. Кроме слона, будет можно увидеть зебр, верблюдов, лам и бегемота.