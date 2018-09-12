Facebook научили переводить на белорусский язык 12.09.2018, 18:04

Платформа продолжает преодолевать языковые барьеры, добавив 24 новых языка в систему автоматического перевода.

Среди них есть и белорусский, сообщают в компании.

Расширение языковых возможностей должно посодействовать в нахождении запрещенного контента и расширить доступ к продуктам и сервисам сайта, передает «Белсат».

Цель языковой команды «Facebook» – «не оставить в стороне ни одного языка».

В компании отмечают, что для многих языков система перевода пока на ранней стадии разработки и далека от профессионального качества, но польза от нее уже заметна.

Чтобы улучшить перевод с белорусского на английский, Facebook построил мультиязычную систему, основанную на сходстве белорусской лексики с украинской. В ней нейронное машинное обучение использует перевод с нашего языка на украинский, чтобы получить результат на английском. В некоторых случаях такие мультиязычные системы используют до четырех «промежуточных» языков.

Теперь автоматический перевод соцсети работает с 4,5 тысячами языковых пар. Кроме белорусского, в обновленном списке сербский, непальский, камбоджийский и другие языки.