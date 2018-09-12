В Гродно перфекционист восстановил Mercedes W124 5 12.09.2018, 18:35

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Фото: autogrodno.by

Артем Кузнецов за 2,5 года смог собрать один из лучших Mercedes-Benz W124, который только можно встретить в Беларуси.

Житель города Гродно Артем Кузнецов за 2,5 года смог собрать один из лучших Mercedes-Benz W124, который только можно встретить на территории Беларуси.

- Всю сознательную жизнь я испытывал неподдельную симпатию к автомобилям Mercedes в кузове W124. Поэтому без колебаний первыми моими машинами стали седан и универсал W124. Как-то на универсале отправился в лес вблизи Гродно, где случайно на камне пробил бензобак. Машина некоторое время ожидала ремонта, и я решился полностью отреставрировать кузов. Будучи по характеру перфекционистом, кузов полностью разобрал, отпескоструил, обработал и перекрасил в цвет Mazda RH1. Кто бы мог подумать, что процесс реставрации настолько меня поглотит?! - рассказывает AutoGrodno.by Артем.

Во время кузовных работ Артем понял, что в автомобиле 1992 г.в. нужно отреставрировать и заменить буквально все: двигатель, топливную систему, тормоза, подвеску, салон. Гродненец настолько проникся "правильной" реставрацией, что все болты и гайки от Mercedes были почищены, а их львиная часть еще и обработана гальваникой.

Раз уже пошла такая история, то и обвесы на Mercedes Артем решил заменить. Так, он собрал частями оригинальный AMG-обвес. Насадки на выхлопной системе также AMG, при этом всю трассу выхлопной системы Артем планирует сделать из нержавейки.

Завершенный вид автомобилю могут придать только диски. К этому вопросу наш герой подошел особенно тщательно. После долгих поисков и выбора автомобиль украсили AMG BBS R18 с проставками на передней оси.

- Еще в начале реставрации у меня появились хорошие знакомые на Drive2, тоже фанаты этого кузова. Они достаточно быстро поняли, что Артему нужно все хорошее, что только есть на W124. Поэтому предложения по запчастям поступали весьма активно. Приходилось лишь выбирать, - вспоминает парень.

Так, один из знакомых Артема предложил ему третий ряд сидений. Они удобно складываются в пол багажного отдела, а при надобности легко раскладываются. Чего до сих пор не удалось найти, так это цельную обшивку крышки багажника. Сейчас установлена обшивка из Англии, в которой остались отверстия под динамики.

Салон автомобиля - отдельная история. Здесь большинство элементов новые либо по состоянию близки к новым.

- Если я видел, что на какой-то кнопке есть царапина, она шла под замену. Это касалось и всего остального. Полностью были заново покрыты лаком все деревянные вставки, из Питера прибыл редкий анатомический руль, салон заменен на кожаный Sportline-электро, карты дверей перешиты. В общем, продолжать можно еще долго, - улыбается собеседник.

Под огромным капотом W124-го разместился бензиновый мотор 3.2. Его Артем заказал из Японии. Пробег двигателя, не поверите, 88.000 км. Мотор прибыл не только с коробкой, но и с навесным оборудованием. Например, так на авто оказался блок охлаждения топлива, который взаимосвязан с кондиционером. Охлажденное топливо лучше сгорает, отдача мотора повышается.

- На рынок Японии Mercedes поставлял автомобили с более мощными двигателями. Один из местных жителей решил установить такой в свой автомобиль. Сейчас там культ машин из девяностых, торговля агрегатами очень развита, во Владивостоке есть фирмы, которые скупают узлы в Японии и перепродают дальше в Европу. Так ко мне приехал этот трехлитровый мотор, его доставили вместе с коробкой, - вспоминает владелец.

Ходовая часть автомобиля - в идеальном состоянии. Тормозная система от более мощного W124 с мотором 4.2.

Mercedes гродненца вошел в топ-8 на фестивале SunDay-2018, затем произвел впечатление на фестивале German ID в Логойске, а недавно был оценен на фестивале Mercedes-Benz & Smart в Москве.

- Хотел показать, что мы в Беларуси тоже что-то умеем, хотел посмотреть работы других ребят. Жутко интересно глянуть на то, как теперь делают W124 в Германии, - говорит парень.

Сколько средств вложено в восстановление, Артем не признается.