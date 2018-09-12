Олега Сенцова номинировали на премию Сахарова 12.09.2018, 20:32

Олег Сенцов

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Премия Сахарова за свободу мысли является ежегодной наградой Европейского парламента.

Европейская народная партия, крупнейшая фракция в Европейском парламенте, номинировала незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова на соискание премии Сахарова.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Самая большая политическая группа в Европарламенте выдвинула Сенцова на премию Сахарова 2018 года", - написал Йозвяк.

На прошлой неделе он сообщал, что кандидатуру Сенцова также поддерживают еще две парламентские группы. Имя лауреата объявят в конце октября.

Премия Сахарова за свободу мысли является ежегодной наградой Европейского парламента. Она основана в 1988 году и вручается в четырех областях, в частности в области защиты прав человека и его основных свобод.