КХЛ: Минское «Динамо» обыграло московский «Спартак» 1 12.09.2018, 22:01

«Зубры» одержали первую победу в новом сезоне КХЛ.

В пятом матче регулярного сезона минское «Динамо» сумело одержать первую победу, одолев московский «Спартак» — 3:1.

На шестой минуте Евгений Ковыршин забросил первую шайбу. Счет москвичи сравняли только на 33-й минуте, когда Трунев воспользовался ошибкой Бо Беннетта — 1:1.

Дальше шла равная игра, обе команды имели шансы выйти вперед, но свой момент реализовали минчане. Куинтон Хауден здорово сыграл на подборе после броска Патрика Уиркоша — 2:1. Причем за минуту до этого судья не засчитал гол Ильи Литвинова. Победу «зубров» закрепил гол Александра Павловича в пустые ворота — 3:1.

«Динамо» Минск — «Спартак» — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

«Динамо» Минск: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Готовец, С.Костицын (К) — Хауден — А.Костицын; Осипов — Хенкель, Павлович (А) — Беннетт — Пулккинен; Лисовец — Знахаренко, Китаров (А) — Ковыршин — Парфеевец; Литвинов — Волков — Буйницкий; Хохлов, Дроздов.

«Спартак» Москва: Гудачек (Беспалов); Кутейкин (А) — Кулик, Карсумс — Зубов (А) — Хохлачев; Осипов — Дыбленко, Филатов — Ганзл — Даугавиньш; Калинин (К) — Сорокин, Никонцев — Максвелл — Лещенко; Косов — Шашков — Трунев; Цыплаков, Шалагин.

Шайбы: 1:0 — Ковыршин (Пулккинен, Уиркош, 5.26). 1:1 — Трунев (Косов, 32.37). 2:1 — Хауден (Павлович, Уиркош, 50.39). 3:1 — Павлович.