Как бобруйчане съездили в Грузию за $15 13.09.2018, 14:59

Они путешествовали автостопом.

22-летняя Екатерина Андреева работает кондуктором в бобруйском автопарке, а 28-летняя Виктория Должевская – мама в «декрете». Девушки не знакомы, но есть одно обстоятельство, которое их объединяет – обе любят путешествовать автостопом, пишет «Вечерний Бобруйск».

Вика: «Мне было интересно выйти из зоны комфорта»

Виктория Должевская уход за двухлетней дочерью Дарией совмещает с работой – на полставки преподает йогу и танцы в Центре творчества детей и молодежи. Сейчас, говорит Вика о себе, экстрима в жизни стало поменьше. Ну а несколько лет назад выехать «автостопом по европам» для нее было не проблема. Всего таких путешествий было три.

1. Санкт-Петербург

Северную столицу России девушка выбрала, потому что уже давно заочно была влюблена в этот город. Перед поездкой проштудировала статьи о Питере в интернете, набросала примерный маршрут. В ту первую поездку Вика решила отправиться с теперь уже бывшим молодым человеком.

Родные спокойно отнеслись к ее решению:

– Они давно привыкли к моим причудам. Да и, честно говоря, парень мой был внушительных размеров.

Виктория вспоминает, как тяжело было в дороге: неправильно выбрали направление и вместо одного дня ехали два; в пути у молодого человека воспалилась старая травма, и «ногу раздуло, словно футбольный мяч». Но молодые люди все-таки добрались до Питера и вернулись обратно.

Это первое путешествие длилось неделю, потрачено было 190 долларов.

2. Черное море

На вторую поездку автостопом Викторию вдохновил фильм «Жизнь прекрасна» с Роберто Бениньи. В 23 года девушка решила поехать к Черному морю. Это путешествие стало самым длинным – 4 800 км в обе стороны, но и самым незабываемым.

Вика нашла попутчицу в интернете – девушку из Минска.

– Это что-то необыкновенное: абсолютно незнакомый человек стал близким и родным чуть ли не через пару часов знакомства!

Зачем вам это нужно?

Виктория Должевская:

– Мне было интересно выйти из зоны комфорта. Попробовать сыграть другую роль в своей жизни. Комфорт оборачивается автоматизмом. А дискомфорт заставляет мозг шевелиться, предпринимать какие-то действия, находить выход из положения и учиться просить. Да и где ты еще сможешь познакомиться с таким огромным количеством людей, послушать столько историй!

До Гомеля девушки доехали на поезде, а оттуда уже ехали автостопом. Их подвозили дальнобойщики, пасечник, развозчик тортов, автомобилист, который разговаривал только матом, и интеллигентный геолог, который ехал в очередную экспедицию.

В курортном городе Джубга их бесплатно поселили и кормили в кемпинге, который находился на территории местного музея. Адрес подсказал один из водителей.

Местность была гористая, с обилием водопадов и дольменов.

– А люди там еще более необыкновенные! – вспоминает Вика. – Йоги, музыканты, массажисты. Нам проводили дневные мастер-классы по различным видам массажа, танцевально-двигательной терапии. Каждое утро начиналось с практики йоги.

Вторая поездка длилась 20 дней, было потрачено меньше 100 долларов и приобретено более 50 новых знакомых.

3. Абхазия

В свое третье путешествие Виктория отправилась в 27 лет. В Абхазию она взяла свою 10-месячную дочь. Для Дарии это не стало первым путешествием.

– Мы начали с дочкой знакомиться с другими городами, когда ей был месяц, – рассказывает мама. – И до Абхазии успели уже побывать в Питере, Москве, Киеве и разных городах Беларуси.

До Абхазии Вика с ребенком долетели на самолете, а дальше уже автостопом. После перелета они остановились в Сухуми у парня, с которым Вика познакомилась через сервис каучсерфинг, и жили у него три дня бесплатно. Виктория признается, что было страшновато, но хозяин квартиры оказался порядочным и интересным человеком. Он организовал путешественницам экскурсию по Сухуми и кормил местными вкусными блюдами.

Кроме них, этот местный житель приютил еще и российского путешественника Дмитрия Турина, который начал свой вояж по миру аж в 2006 году.

За 10 дней вместе с билетами на самолет и проживанием Вика потратила около 400 долларов.

Советы Виктории Должевской тем, кто собирается ехать автостопом:

Безопасного водителя поможет выбрать только интуиция. Но если человек слишком настойчиво предлагает подвезти, то лучше сразу отказаться.

Я не пропагандирую такой вид путешествий, особенно для девушек. Конечно, есть огромная доля риска.

Катя: «Это какая-то мания дороги, новых знакомств и приключений»

Екатерина Андреева за четыре года раз десять отправлялась в дорогу автостопом. Ездила в Гомель, Гродно, Питер, Москву, Липецк, Гервяты, Ружаны, Брест, Минск и дважды в Грузию. Вот наиболее яркие впечатления:

1. В Мир на высокой платформе

Когда Кате было 18, вместе с другом в январе они вдруг решили познакомиться с главными достопримечательностями Беларуси: Мирским и Несвижским замками. На машине поехать не получилось, решили добираться автостопом.

В результате увидели только Мир, а вот до Несвижа машин не было. Молодые люди проехали 350 километров, потратили 20 тысяч неденоминированных рублей – в основном на метро, автобус, воду и вафли.

Зачем вам это нужно?

Екатерина Андреева:

– Автостоп для меня – это не стремление удешевить поездку. Это какая-то мания дороги, новых знакомств и приключений. Такой вид путешествия оставляет незабываемые впечатления. Помню, как в первый раз на пути домой передо мной остановилась фура. Водитель был милейший человек. Не знаю, откуда он ехал, но у него в кабине была свежая малина, и это в январе! До сих пор помню это ощущение, когда за окном мороз, а ты едешь в тепле и ешь малину. После этого автостоп для меня стал частью души. Мне необходимы хоть маленькие вылазки на дорогу, иначе грустно становится.

Катя говорит, что самым неприятным моментом этой поездки стали... сапоги на платформе: не думала, что ей придется ходить в них по сугробам.

2. По дороге из Гродно в Брест

Из Гродно в Брест есть два пути, и Катя со своим знакомым, как в сказке, выбрали самый неудачный:

– Выехали мы поздно и, когда начало темнеть, осознали, что машин абсолютно нет. Делать было нечего, и мы пошли пешком. Шли долго, по дороге встретили косулю и зубра, а когда совсем стемнело, забрели в полные дебри. Но посчастливилось: остановилась машина, в которой ехали две женщины. Одна из них предложила переночевать у нее в деревне. Мы уже готовились спасть в холодном лесу, а тут нас и накормили, и спать положили на теплой печи.

3. Армавир не без добрых людей

Однажды Катя с такими же автостопщиками застряла под Арвамиром в Краснодарском крае. На пустой дороге простояли два часа, тут показалась машина, которая, впрочем, проехала мимо. Но затем притормозила.

– Оказалось, мужчина передумал, решив, что так не по-человечески, и подвез нас до освещенного и оживленного участка дороги. Записал наш номер телефона, дал в дорогу много еды и даже денег. Потом еще звонил и узнавал, как наши дела.

4. Грузинское гостеприимство

В Грузию поехали вчетвером. Приехали в город Поти. Только начали искать, где раскинуть палатки, как возле них остановилась патрульная машина. Полицейские на хорошем русском спросили, куда и откуда едут путешественники. Ребята объяснили, что ищут место для палаток. После этого полицейские заговорили между собой по-грузински, забрали у автостопщиков рюкзаки и попросили их сесть в машину.

Привезли в полицейский участок и сказали... что они могут ставить палатки рядом со зданием в любом месте, и что здесь безопасно. А наутро накормили завтраком и разрешили сходить в душ.

– Начальник отдела даже пригласил нас к себе в кабинет, где показывал достопримечательности Грузии, а затем один из его подчиненных возил нас по некоторым из этих мест. В конце дня начальник пригласил к себе в гости, и мы у него вкусно поужинали. Были и шашлыки, и настоящие грузинские хинкали.

Кстати, самая дорогая и дешевая поездки автостопом связаны с Грузией. Первая обошлась Кате всего в 15 долларов. Она ехала на фурах и спала в машинах, кормили ее тоже водители. А в Грузии почти ничего сама не покупала – выручали местные жители, а тратилась только на сувениры и несколько поездок в метро.

Вторая поездка обошлась в 80 долларов. Ездила с парнем.

– Ночевать в фурах нас, понятное дело, не оставляли, и еду предлагали уже не так усердно, – улыбается Катя.

В планах у девушки – посетить Кольский полуостров, увидеть Алтай, Байкал и Карелию и... еще раз вернуться в Грузию.

Советы Екатерины Андреевой тем, кто собирается ехать автостопом:

Рекомендую Грузию – это идеальная страна для автостопа, то место, где собирается очередь из желающих тебя подвезти.

С собой в дорогу обязательно возьмите сменную обувь и одежду (лучше ярких цветов), иголку с нитками, таблетки от температуры, уголь от живота, и обезболивающие.

Знаю людей, которые проезжали тысячи километров без гроша в кармане, но я все же предпочитаю взять на всякий пожарный минимум 50 долларов.

Водители – не единственная угроза для девушки-автостопщицы. Местные проститутки могут подумать, что вы заняли их место, и быть очень агрессивными. Тут главное не теряться и дать им понять, что вы путешествуете. Поэтому никаких мини-юбок, декольте и обтягивающих леггинсов, яркой косметики.

О ночлеге лучше всегда договариваться заранее через сайт каучсерфинг. Есть множество групп в соцсетях, где люди предоставляют ночлег автостопщикам.