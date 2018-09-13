В США из-за урагана «Флоренс» отменили более тысячи авиарейсов 13.09.2018, 17:58

Фото: EPA-EFE

Ураган достигнет Восточного побережья США днем 14 сентября.

Из-за надвигающегося на Южную и Северную Каролину урагана «Флоренс» были отменены более 1400 авиарейсов. Об этом сообщает USA Today.

Только в четверг, 13 сентября, отменили 583 рейса. Полностью закрыты аэропорты, в том числе, в Чарльстоне, Миртл-Бич и Уилмингтоне. Предположительно, они не будут работать до субботы, 15 сентября.

Как следует из информации на сайте Национального центра предупреждения ураганов США, «Флоренс» присвоена вторая категория опасности.

По прогнозам, ураган достигнет Восточного побережья США днем 14 сентября.

11 сентября губернаторы штатов Северная и Южная Каролина, Вирджиния и Мэриленд ввели режим чрезвычайного положения из-за приближения урагана «Флоренс» к восточному побережью США. В тот же день о чрезвычайном положении заявил мэр Вашингтона. Президент США Дональд Трамп назвал «Флоренс» одним из сильнейших за последние десятилетия.