Активист из Гродно в знак протеста ушел из зала суда 3 14.09.2018, 10:09

1,845

Суд отклонил обращение Николая Соляника.

В Гродненском областном суде прошло рассмотрение жалобы активиста Николая Соляникa на решение суда Октябрьского района, передает «Радыё Рацыя».

17 августа судья Татьяна Гергель присудила ему административные штрафы в 25 базовых величин за «нарушение порядка массовых мероприятий» и «неповиновение законному распоряжению или требованию должностных лиц при исполнении им судебных полномочий». Судья Владимир Янковский изучил суть жалобы и выслушал заявителя. Ходатайства Николая Соляникa были отклонены. В знак несогласия он покинул зал суда. Сообщает журналист Якуб Сущинский:

- В областном суде Гродно прошло рассмотрение дела Николая Соляник. По причине несогласия с решением Октябрьского районного суда и осужденным ему штрафом 620 рублей или 25 базовых величин за якобы проведение пикета и сопротивление сотрудникам милиции во время его задержания 3-го июля этого года. Ходатайства, которые предложил Николай Соляник судьи областного суда Владимиру Янковскому, а это присоединение аудиоматериалов, видеоматериалов, которые были записаны случайными свидетелями этого происшествия, судья отклонил. В знак протеста Николай Соляник покинул зал суда.

Решение судья вынес уже в отсутствии Николая Соляника. По решению суда Октябрьского района оно осталось без изменений.

Далее обжаловать решение областного суда Соляник не планирует, так как не видит в этом смысла.