В Нидерландах задержали российских шпионов 8 14.09.2018, 10:17

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Задержание шпионов стало результатом совместной операции спецслужб Нидерландов, Швейцарии и Великобритании.

В Нидерландах задержали двух российских шпионов, намеревавшихся получить данные из химической лаборатории в швейцарском Шпице, которая расследует химические атаки Сирии и Британии.

Об этом сообщило швейцарское издание Tages-Anzeiger (перевод - «Европейская правда»).

"Точная дата задержания шпионов неизвестна", - отмечается в сообщении, но подчеркивается: инцидент произошел в 2018 году.

Неназванные собеседники издания утверждают, что россияне направлялись в Швейцарию. Задержание шпионов стало результатом совместной операции спецслужб Нидерландов, Швейцарии и Великобритании. Федеральная служба разведки Швейцарии подтвердила свое участие в операции.

Отмечается, что у россиян было при себе хакерское оборудование.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что лаборатория в Шпице, участвовавшая, в частности, в анализе вещества, с помощью которого в марте в Великобритании был отравлен бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, стала мишенью российских хакеров.

Ведомство по охране конституции уточнило, что за атаками, вероятно, стоит российская спецслужба.