В Нидерландах задержали российских шпионов

В Нидерландах задержали российских шпионов8
- 14.09.2018, 10:17
- 3,543
Задержание шпионов стало результатом совместной операции спецслужб Нидерландов, Швейцарии и Великобритании.
В Нидерландах задержали двух российских шпионов, намеревавшихся получить данные из химической лаборатории в швейцарском Шпице, которая расследует химические атаки Сирии и Британии.
Об этом сообщило швейцарское издание Tages-Anzeiger (перевод - «Европейская правда»).
"Точная дата задержания шпионов неизвестна", - отмечается в сообщении, но подчеркивается: инцидент произошел в 2018 году.
Неназванные собеседники издания утверждают, что россияне направлялись в Швейцарию. Задержание шпионов стало результатом совместной операции спецслужб Нидерландов, Швейцарии и Великобритании. Федеральная служба разведки Швейцарии подтвердила свое участие в операции.
Отмечается, что у россиян было при себе хакерское оборудование.
Ранее немецкие СМИ сообщали, что лаборатория в Шпице, участвовавшая, в частности, в анализе вещества, с помощью которого в марте в Великобритании был отравлен бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, стала мишенью российских хакеров.
Ведомство по охране конституции уточнило, что за атаками, вероятно, стоит российская спецслужба.