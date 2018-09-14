Под Слуцком рой ос напал на семейную пару 14.09.2018, 13:01

Женщина умерла.

Подробности случившегося «Кур'еру» рассказали в Слуцком РОСК.

Супруги — жители Слуцка. Они приехали на дачу в Мелешки, чтобы в летнее время следить за хозяйством, собирать урожай.

Утром 12 сентября 63-летняя Мария варила варенье, её супруг Михаил занимался уборкой во дворе. Возле сарая лежала солома. Когда мужчина стал её разгребать, из кучи вылетел рой ос. Они напали на мужчину: 3 раза укусили в лицо и 1 раз в руку.

Михаил пришёл к супруге, рассказал о случившемся. Чувствовал он себя нормально, поэтому пошёл дальше заниматься делами по хозяйству.

Через 10 минут он увидел, как за Марией, которая бежит с огорода, летит рой ос. Она отмахивалась косынкой, кричала, звала на помощь. Мужчина схватил дихлофос и побежал к ней. Ос удалось разогнать.

Марии стало плохо, она вернулась на кухню и присела на кресло, сняв кофту. Осы укусили женщину 4 раза в область груди, в живот.

Через 5 минут мужчина вернулся в дом и увидел, что его жена лежит на полу и еле дышит. Он пытался напоить её водой. Мария не реагировала. Михаил вызвал врача.

Приехала сельская «скорая». Врачи измерили женщине давление, сделали укол. Но это не помогло. Около 10 утра женщина умерла. Приехавшие слуцкие медики констатировали смерть женщины.

По предварительной версии, у Марии была аллергия и она умерла от анафилактического шока. Точная причина смерти будет известна по результатам судмедэкспертизы в рамках проверки.

В этот же день к Михаилу приехали сотрудники МЧС. Они аккуратно сожгли кучу соломы вместе с осиным гнездом.