Медуниверситет требует 980 рублей со студентки, которая была волонтером в Гватемале 14.09.2018, 20:15

БГМУ считает, что волонтерская работа в горячей точке — неуважительная причина для пропуска занятий.

Медицинский университет требует со студентки, которая два месяца работала волонтером в Гватемале, заплатить 980 рублей за отработки пропущенных занятий. 14 сентября Анна Плотницкая была в ректорате, где ей подтвердили: волонтерская работа в горячей точке — неуважительная причина для пропусков, передает euroradio.fm.

Отработки пропущенных занятий в БГМУ платные. Отработка одного академического часа стоит 5 рублей 70 копеек. За 144 пропущенных часов практики девушке насчитали 820 рублей, и еще 160 — за пять пропущенных дней занятий.

"Мне сказали, что это мои собственные проблемы, и нужно выплачивать, так как причина пропуска не является уважительной, — рассказала Анна Плотницкая, которая пока еще учится на 4 курсе БГМУ. — Все ссылаются на новый закон по платной отработке при пропусках, его приняли относительно недавно. Кажется, я первая, кто будет платить. Но все шокированы такой большой суммой: почти $500 получается!"

980 рублей — большая сумма для девушки, поэтому вопрос продолжения обучения в БГМУ для нее остается открытым.

Анна Плотницкая работала как молодой медик-волонтер в клинике Health&Help, которая находится в деревне Чуинахтахуюб в Гватемале. Сведения об этой волонтерской программе печатал, в частности, белорусский интернет-журнал "34 travel".

Анна выехала туда 2 июля, когда учебный год еще шел, но, по ее словам, договорилась о своем отсутствии с деканатом. Об этом она написала в печальном сообщении, оставленном в Instagram:

"По меркам белорусской системы образования я какая-то идиотка. Поперлась чёрт пойми куда, в какую-то Гватемалу, работать в клинику, где не платят. "Ничего никому не сказала" (ну конечно же я сказала и просила перенос, но мой деканат очень хотел прикрыть свой зад). Теперь от меня хотят платных отработок всего, а это примерно $450.

Родители переживают, а мне очень грустно, что я со своими хорошими мотивами встречаю вот такой отклик в так называемой alma mater".