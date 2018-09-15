«Флоренс» продвигается вглубь США 15.09.2018, 18:48

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Пять человек в Северной Каролине стали жертвами тропического шторма «Флоренс».

По меньшей мере пять человек погибли и почти миллион домов и компаний остаются без электроэнергии в результате тропического шторма «Флоренс», который обрушился на Северную Каролину 14 сентября. Шторм продолжает продвигаться вглубь территории страны, сообщает «Голос Америки».

Наводнение в центре города Свонсборо, Северная Каролина. 14 сентября 2018 года

Среди жертв «Флоренс» – мать с ребенком, которые погибли в Вилмингтоне из-за того, что дерево упало на дом, в котором они жили. Жительница округа Пендер скончалась от сердечного приступа, не дождавшись врачей скорой помощи. Медики не смогли вовремя доехать до ее дома из-за поваленных деревьев. Двое человек погибли в округе Ленуар, сообщает Reuters. 78-летний мужчина скончался при попытке подключить удлинительный провод во время дождя. Еще один житель округа стал жертвой сильного ветра: по данным Reuters, мужчину буквально «сдуло» ветром, когда он вышел на улицу в поисках своих собак.

Национальный центр по изучению ураганов утром 15 сентября сообщил, что «Флоренс» продолжает провоцировать «катастрофические наводнения» в Северной и Южной Каролинах. Еще исследователи предупредили о возможных торнадо, которые могут возникнуть на юго-востоке Северной Каролины и северо-востоке Южной Каролины.

Уилсон, Северная Каролина

Губернатор Северной Каролины Рой Купер назвал «Флоренс» «незваным ужасом», который опустошил несколько городов на территории штата.

Дерево упало на крышу ресторана в Вилмингтоне, Северная Каролина

Синоптики «разжаловали» «Флоренс» до категории тропического шторма через несколько часов после его выхода на сушу. Первоначально «Флоренс» считался ураганом первой категории, который вызывает ветер разрушительной силы и проливной дождь.

В спасательных операциях принимают участие американские военные. Нью-Берн, Северная Каролина

По данным синоптиков, «Флоренс» медленно продвигается вглубь США и сейчас его центр находится в восточной части Южной Каролины. Скорость ветра в эпицентре шторма достигает 80 км/ч.

Ожидается, что к вечеру 15 сентября «Флоренс» ослабеет до категории тропической депрессии и продолжит в течение нескольких дней двигаться на запад со скоростью около 4 км/ч.

Спасатели из Нью-Йорка в Ривер-Бенде, Северная Каролина

В ликвидации последствий стихии сейчас задействованы около 9,7 тысяч военных и гражданских спасателей.

В Белом доме в пятницу сообщили, что Дональд Трамп посетит районы, пострадавшие от шторма и урагана на следующей неделе.