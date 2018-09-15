«Флоренс» продвигается вглубь США
- 15.09.2018, 18:48
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Пять человек в Северной Каролине стали жертвами тропического шторма «Флоренс».
По меньшей мере пять человек погибли и почти миллион домов и компаний остаются без электроэнергии в результате тропического шторма «Флоренс», который обрушился на Северную Каролину 14 сентября. Шторм продолжает продвигаться вглубь территории страны, сообщает «Голос Америки».
Среди жертв «Флоренс» – мать с ребенком, которые погибли в Вилмингтоне из-за того, что дерево упало на дом, в котором они жили. Жительница округа Пендер скончалась от сердечного приступа, не дождавшись врачей скорой помощи. Медики не смогли вовремя доехать до ее дома из-за поваленных деревьев. Двое человек погибли в округе Ленуар, сообщает Reuters. 78-летний мужчина скончался при попытке подключить удлинительный провод во время дождя. Еще один житель округа стал жертвой сильного ветра: по данным Reuters, мужчину буквально «сдуло» ветром, когда он вышел на улицу в поисках своих собак.
Национальный центр по изучению ураганов утром 15 сентября сообщил, что «Флоренс» продолжает провоцировать «катастрофические наводнения» в Северной и Южной Каролинах. Еще исследователи предупредили о возможных торнадо, которые могут возникнуть на юго-востоке Северной Каролины и северо-востоке Южной Каролины.
Губернатор Северной Каролины Рой Купер назвал «Флоренс» «незваным ужасом», который опустошил несколько городов на территории штата.
Синоптики «разжаловали» «Флоренс» до категории тропического шторма через несколько часов после его выхода на сушу. Первоначально «Флоренс» считался ураганом первой категории, который вызывает ветер разрушительной силы и проливной дождь.
По данным синоптиков, «Флоренс» медленно продвигается вглубь США и сейчас его центр находится в восточной части Южной Каролины. Скорость ветра в эпицентре шторма достигает 80 км/ч.
Ожидается, что к вечеру 15 сентября «Флоренс» ослабеет до категории тропической депрессии и продолжит в течение нескольких дней двигаться на запад со скоростью около 4 км/ч.
В ликвидации последствий стихии сейчас задействованы около 9,7 тысяч военных и гражданских спасателей.
В Белом доме в пятницу сообщили, что Дональд Трамп посетит районы, пострадавшие от шторма и урагана на следующей неделе.