Видеофакт: Белорусский силач протянул 12-тонный троллейбус на десять метров 16.09.2018, 22:29

Фото: hrodna.life

Силач из Гродно Александр Кодис установил новый рекорд.

15 сентября, когда Гродно отмечал 890-летие, Александр Кодис сдвинул с места и протащил не менее чем на десять метров 12-тонный троллейбус.

«Было тяжело тянуть. Даже где-то запаниковал, потому что троллейбус было тяжело сдвинуть с места. Слава богу, всё получилось», — цитирует силача Hrodna.Life.

Александр — неоднократный чемпион и призер Беларуси, Европы и мира по пауэрлифтингу — отметил, что ранее такие веса ему двигать не приходилось.

За установлением рекорда на площади Тизенгауза наблюдали сотни горожан.