закрыть
16 сентября 2018, воскресенье, 22:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Видеофакт: Белорусский силач протянул 12-тонный троллейбус на десять метров

  • 16.09.2018, 22:29
Фото: hrodna.life

Силач из Гродно Александр Кодис установил новый рекорд.

15 сентября, когда Гродно отмечал 890-летие, Александр Кодис сдвинул с места и протащил не менее чем на десять метров 12-тонный троллейбус.

«Было тяжело тянуть. Даже где-то запаниковал, потому что троллейбус было тяжело сдвинуть с места. Слава богу, всё получилось», — цитирует силача Hrodna.Life.

Александр — неоднократный чемпион и призер Беларуси, Европы и мира по пауэрлифтингу — отметил, что ранее такие веса ему двигать не приходилось.

За установлением рекорда на площади Тизенгауза наблюдали сотни горожан.


популярное за неделю

Мнение

Деимперизация
Деимперизация Евгений Ихлов
Лукавая хунта оказалась бессильна
Лукавая хунта оказалась бессильна Максим Винярский
«Хартия», любовь моя
«Хартия», любовь моя Ирина Халип
Вперед, бойцы!
Вперед, бойцы! Зузана Шатмари