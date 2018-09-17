«Непонятно, кому подарили под застройку три гектара дорогущей земли» 5 17.09.2018, 9:24

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Фото: onliner.by

В престижном Дроздово под Минском вспыхнул конфликт.

Уплотнение застройки добралось до мест тихих и респектабельных. На окраине коттеджного поселка Дроздово у самой кромки леса частный инвестор собирается строить комплекс таунхаусов. Сегодня на этой территории находится детская площадка, в развитие которой местные жители уже вложили 36 тыс. рублей и собирались было благоустраивать дальше. Начав вникать в ситуацию, обитатели поселка пришли к выводу, что земля выделялась застройщику при весьма загадочных обстоятельствах, пишет onliner.by.

Дроздово — поселок нетипичный даже по меркам минского пригорода. Асфальтированные улицы, однородная застройка без вкраплений старых развалюх, статусные коттеджи и ухоженные лужайки — все так и говорит о финансовом благополучии жильцов. Впрочем, селились здесь не только богатеи, участки выделялись также очередникам, многодетным семьям.

Если судить по результатам аукционов, Дроздово входит в пятерку мест под Минском с самой дорогой землей. На протяжении последних лет свободные участки продавались здесь по цене от $50 тыс. Рекорд был установлен в 2015 году, когда 15 соток возле леса ушли с молотка почти за $120 тыс. Сейчас новые участки выставляются на торги нечасто. Застройка уперлась в допустимые границы и не может посягнуть на пахотные земли.

В последние годы репутацию Дроздово как престижного места для жизни несколько подпортило химическое производство, разместившееся к северу от населенного пункта. Местные жители пытались препятствовать строительству, судились с застройщиком и властями, но в конечном счете ничего не добились. Сегодня на слуху новый конфликт — на этот раз связанный с уплотнением застройки. В редакцию обратился представитель инициативной группы и пригласил в поселок, чтобы на месте изложить довольно запутанную историю о выделении здешней земли. На встречу с нами пришло около 20 человек.

«Инвестиции в поселок — или только в свою прибыль?»

Спорный участок — примерно 3 гектара — находится между коттеджной застройкой и лесом в восточной части поселка. С одной из его сторон началось, но так и не завершилось создание детской площадки с пешеходными дорожками. Остальная территория представляет собой пустырь, местами поросший бурьяном.

— О проекте застройки мы узнали лет пять назад. Дня нас эта новость стала в какой-то мере шоком. Не стану скрывать, все участки в этой части поселка покупались на аукционах не задешево, и о возможном соседстве с многоквартирной застройкой в виде таунхаусов никто не предупреждал, — говорит от лица собравшихся местный житель Александр. — Под какие цели и кому выделять землю, решать, конечно, не нам, а государству в лице Минского райисполкома. Но по мере знакомства с проектом у нас появлялось все больше вопросов к исполкому, предоставившему непонятному застройщику дорогущий участок под сомнительные, на наш взгляд, инвестиции.

Застройщиком выступает СООО «БелКПД-СтройИнвест». Компания с очень похожим названием («БелКПД Строй») несколько лет назад возводила два таунхауса в Боровлянах (проект превратился в долгострой). В Дроздово же намечено было строить пять блокированных домов — в общей сложности более 50 двухуровневых квартир. В мае 2013 года Минский райисполком утвердил акт выбора места размещения земельного участка для строительства таунхаусов, после чего застройщик приступил к проектированию.

— На общественном обсуждении, которое проводилось еще в 2013 году, заявлялось, что земля выделяется под инвестиционный проект. То есть застройщик должен был не только построить жилье, но и что-то инвестировать в местную инфраструктуру на благо всего поселка. Однако во что он собрался вкладывать деньги, когда у нас есть и газ, и электричество, и дороги мы сами асфальтируем, и площадку детскую строим?

Инвестиции тут у застройщика только в свою прибыль — и никуда больше, — считает Александр. — Построить бетонные коробки на бесплатной земле без обременений, сев на существующие коммуникации, — много ума не надо.

— В государстве должен быть порядок. Земля должна выделяться либо на открытом аукционе, либо за реальные инвестиции в развитие поселка, — вступает в разговор еще один житель Дроздово. — Местные власти могли бы нарезать эти 3 гектара на отдельные участки и продавать на земельных аукционах под коттеджную застройку. По нашим подсчетам, выручка составила бы приблизительно $1,6 млн. Это прямые деньги в бюджет, которые могли бы пойти на строительство дорог, газификацию и так далее. Пусть не в Дроздово, деревень с неразвитой инфраструктурой в районе хватает. Но по какой-то причине чиновники предпочли, считай, задаром отдать землю какому-то застройщику.

В детскую площадку вложили 36 000 рублей

Вывести технику на площадку инвестор планировал в 2014 году, однако по какой-то причине стройка так и не началась. 1 июня 2015 года Минский райисполком признал утратившим силу акт выбора земельного участка. А в октябре того же года Боровлянский сельсовет выделил кооперативу «Новое Дроздово» часть того участка, где раньше планировались таунхаусы, под создание детской и спортивной площадок для отдыха жителей района.

Строительство необходимо было вести своими силами. Местные жители разработали и официально утвердили проект, в 2017 году начали стройку. Разровняли участок, обустроили основания для спортивной площадки, провели под землей кабели для вечерней подсветки, закупили и установили качели-карусели, начали выкладывать плиткой пешеходные дорожки. Дело продвигалось небыстро: все-таки у многих еще не закончены свои стройки. К 2019 году планировали сделать полноценную игровую зону с мягким покрытием, ограждениями и так далее — все за свои собственные средства (к настоящему моменту в площадку вложено 36 000 рублей).

Весной этого года обустройство площадки остановилось. Как выяснилось, застройщик таунхаусов вовсе не сдался и пошел судиться с Минским райисполкомом.

Застройщик выигрывает суд у Минского райисполкома

Случайно жильцы Дроздово узнали, что 21 марта 2018 года в Минском экономическом суде «БелКПД-СтройИнвест» выиграл дело у Минрайисполкома. Суд отменил решение от 1 июня 2015 года о признании недействительным акта выбора земельного участка.

— Вообще, случай сам по себе редкий — местная власть умудряется проиграть частной компании. Казалось бы, исполком должен подать апелляцию, но в установленный законом срок этого не делает, — удивляется Александр. — Почему — большая загадка.

Местные жители обращают внимание еще на два немаловажных момента. Первый — по их информации, чтобы построить свои объекты с учетом норм по противопожарным разрывам, застройщику придется вырубить немалую часть леса. Второй — около десяти лет назад территория, где сейчас хотят строить таунхаусы, была зарезервирована под строительство двух артезианских скважин для обеспечения поселка водой. В 2011 году был утвержден акт выбора земельного участка. Предприятие «УКС-стройинвест» Минского района разработало проектно-сметную документацию на строительство объекта, проект прошел государственную экспертизу. Однако в 2013 году исполком согласовал выделение этого же участка под многоквартирную застройку компании «БелКПД-СтройИнвест».

— Не понимаем, каким образом в наше не самое простое время чиновники могут просто взять и подарить 3 гектара суперликвидной земли стоимостью в $1,5—2 млн, притом что часть этой земли ранее уже была выделена под инфраструктурные объекты поселка, — говорят жители Дроздово.

Александр добавляет от себя:

— Не так давно государство сказало народу: денег на развитие поселков не хватает, развивайте своими силами. В принципе, достаточно честная позиция, я считаю. По опыту Дроздово, многие вещи вполне можно делать самим и не ждать, пока государство сделает это за вас. Мы сами строили дороги (включая асфальтовые), проводили субботники по благоустройству, скидывались на обустройство детской и спортивной площадок. Понемногу поселок развивается. Но сейчас может быть создан прецедент, когда это все берут и отбирают. О каком тогда развитии поселков своими силами может идти речь дальше?

Застройщик: «Чем наши потребители хуже тех, кто уже живет в поселке?»

Представитель компании «БелКПД-СтройИнвест», пожелавший не раскрывать свою фамилию, согласился прокомментировать ситуацию с выделением земли и прояснить другие возникающие у жильцов вопросы:

— Наша компания финансируется внешними инвесторами и была создана в 2013 году исключительно для реализации проекта застройки в Дроздово. К «БелКПД-Строй» и таунхаусам в Боровлянах мы отношения не имеем, у нас разные учредители. Схожесть названия объясняется тем фактом, что один из наших партнеров раньше работал в компании «БелКПД-Строй».

Участок в Дроздово нам выделен по президентскому указу №667. Это инвестиционный проект, предполагающий строительство блокированных жилых домов, детской площадки, подъездных дорог и обеспечение комплекса инженерной инфраструктурой. О нагрузке на существующие сети поселка речи не идет, мы планируем ставить свою трансформаторную подстанцию, делать собственную скважину, по газу будем делать свою точку. Что касается водонапорной башни, которую когда-то хотели строить на данном участке, то этот проект давно неактуален. У всех уже есть скважины. Также опровергну информацию о вырубке леса. Места нам хватает, мы лишь облагородим прилегающую территорию, хотя вовсе не обязаны это делать.

Получив в 2013 году акт выбора земельного участка, мы приступили к проектированию жилого комплекса. Считаю, проект был выполнен на высоком уровне — дома получились действительно современными как по архитектуре, так и по планировке. На тот момент ничего подобного в Минском районе не строилось.

Затем подали проект на экспертизу и успешно прошли ее. Все было готово к выходу на площадку, и следующим шагом, согласно законодательству, должно было стать получение разрешения на строительство. Однако по непонятным причинам исполком нам отказал. На протяжении двух лет мы вели переписку и не могли получить внятные ответы на свои вопросы, пока в 2017 году не пришел ответ о том, что наш акт о выделении земли был аннулирован еще в 2015 году. То есть мы понесли затраты, связанные с проектированием, содержанием офиса, а нам ни с того ни с сего отказывают.

Наши инвесторы такого отношения не поняли и инициировали судебное разбирательство. Судья подошла к делу со всей ответственностью, вызвала различных специалистов — начиная от архитекторов района и заканчивая представителями Минстройархитектуры. В итоге суд не увидел законных оснований для аннулирования акта выбора земельного участка.

Мы выиграли дело, но большинство документов, которые сопутствуют началу строительства, уже потеряли свою актуальность. Мы вынуждены повторно проходить экспертизу, которая действительна только два года. И будем ждать разрешения на строительство.

Пять лет там поросший травой пустырь. Мы строим современное жилье, делаем дороги, детскую площадку, открытую для всех, облагораживаем территорию. Деньги идут в бюджет, люди работают — кому от этого плохо? Я понимаю, что некоторые местные жители, купившие землю на аукционах, не хотят, чтобы рядом поселился кто-то еще. Но что это за подход? Когда несколько лет назад мы проводили мониторинг, человек десять выразили желание купить эти таунхаусы. Так чем наши потребители хуже тех, кто уже живет в поселке? Места хватит всем.

Обобщив всю информацию, кооператив «Новое Дроздово» обратился в госорганы. Чем закончится разбирательство, пока неизвестно.