Белорус в Канаде: Здесь искренне радуются достижениям других людей 2 17.09.2018, 10:15

Студент факультета радиофизики БГУ решил продолжать образование в Калгари.

Сергей Красовский родом из городского поселка Воропаево, что в Поставском районе. Он окончил факультет радиофизики БГУ, но еще на последних курсах университета молодой человек решил продолжить обучение за рубежом.

Выбор пал на престижный канадский университет Калгари, куда он поступил на специальность «геоинформационные технологии и инжиниринг». После учебы Сергей работал в Денвере и Мюнхене. Об учебе в магистратуре и буднях в городе у подножья Скалистых гор он рассказал сайту tut.by.

О решении уехать

Я не принимал решение уехать за одну ночь. Скорее, был ряд факторов, повлиявших на это намерение. Во-первых, я общался с ребятами на факультете радиофизики БГУ, которые активно интересовались учебой за рубежом, у нас были схожие интересы. Во-вторых, было огромное желание повысить уровень владения английским языком, я занимался на курсах Streamline, но хотелось владеть языком лучше. В-третьих, было желание просто-напросто путешествовать и посмотреть мир.

А главное — учеба в БГУ была построена таким образом, что, начиная с третьего курса, студенты выбирают специализацию. Я выбрал совершенно новую кафедру — физики и аэрокосмических технологий, которую открыли в 2009 году. Во время обучения на кафедре я занимался прикладными спутниковыми технологиями и очень хотелось углубиться в популярную тему спутниковой навигации (GPS) со специалистами мирового уровня, а в БГУ возможности роста на тот момент были скромными. Хотелось бы упомянуть, что очередной software engineering бум в Беларуси начинался где-то в 2010 году: многие друзья на полставки работали в таких компаниях, как EPAM или Itransition, но создание Android/iOS приложений не вызывало у меня большого интереса. Хотелось чего-то большего, и космос был тем самым «бóльшим».

Эти факторы послужили толчком к продолжению обучения за рубежом в магистратуре в англоязычной стране. В итоге в конце четвертого — начале пятого курса я начал активно искать зарубежные стипендиальные программы обучения.

Во время поиска я и мои друзья использовали все возможные ресурсы: опыт других ребят (однако networking не очень помог), обращались на кафедру международного сотрудничества БГУ, только ничего интересного не нашлось. В итоге наиболее полезным оказался обычный поиск в сети Интернет. Я нашел три интересные программы: в техническом университете г. Штутгарта (Германия), политехническом университете г. Милана (Италия) и университете Калгари (Канада). Кстати, все однокурсники, которые хотели получить образование за рубежом и не боялись преград, добились цели, конечно, их целеустремленность вызывает уважение и они молодцы.

Во все университеты нужно было отправить примерно одинаковый список документов при поступлении. Например, всюду нужно было предоставить сертификат TOEFL и переведенный диплом БГУ с проставленным апостилем.

Единственная разница — в Калгари более жесткие требования к английскому. Еще я прошел самое настоящее собеседование с профессором (на фото слева), которого знал по авторитетным публикациям в области GPS-навигации, просто обратился к нему через e-mail. Он пообщался со мной через email и попросил своего молодого коллегу связаться со мной по Skype (собеседование) — в итоге молодой профессор стал моим первым руководителем.

Фото сделано примерно 5 минут после успешной защиты магистерской диссертации. Оба улыбающихся джентльмена — Марк (слева) и Джерард (справа) — мои научные руководители в прошлом и менторы в настоящем времени. Они, и еще трое членов комиссии, в буквальном смысле слова бомбардировали меня всевозможными вопросами в течение двух с половиной часов на защите диссертации. Благодаря труду этих двух профессоров и их немногочисленных коллег по всему миру, сотни миллионов человек пользуются спутниковой навигацией в смартфонах.

Меня приняли все три университета, но у меня не было ни малейшего сомнения, в каком из них я продолжу свой академический путь. Вариант с университетом Калгари был самым интересным: спутниковая навигация, англоговорящая страна, хорошая стипендия и зарплата. Оставалось лишь улучшить результат теста по английскому языку TOEFL (первая попытка оказалась скромной) и окончить БГУ летом 2012-го.

Переезд в Калгари

Вид на центр города Калгари с самого высокого здания — 58-этажного небоскреба Боу, высота которого равна 236 метрам. Вдали просматриваются Скалистые горы

Первый день в Калгари оказался очень солнечным (Калгари один из самых солнечных городов в Северной Америке) и приветливым. Такого количества разных национальностей на квадратный метр я не встречал никогда в жизни: кампус университета был наполнен ребятами из Англии, Германии, Ирана, Индии, Китая, Кореи и других стран. Впрочем, впоследствии я понял, что студенты из всех перечисленных стран могут запросто являться канадцами. Канада — это, пожалуй, самая мультикультурная страна мира, почти каждая семья понимает, что значит быть иммигрантом. Кстати, впоследствии я познакомился с ребятами из стран СНГ и хорошо подружился со студентами из Азербайджана и Беларуси. Сложно поверить, но я даже познакомился с выпускником факультета радиофизики, который окончил БГУ на два года раньше меня; мы друг друга при встрече узнали — виделись часто в здании факультета, но на белорусской земле не познакомились. У нас с ним даже был один и тот же руководитель в БГУ. Судьба? Нет, сила случая.

В первый же день, когда я искал в Калгари какое-то административное здание и на своем скромном среднем английском попросил помощи у проходящей мимо женщины, то с подсказкой направления услышал: «Welcome to Canada, darling!» Думаю, эта фраза — наилучшая иллюстрация канадской гостеприимности. Еще один пример дружелюбности канадцев: однажды я потерялся и не знал, как добраться до общежития. Остановил первый попавшийся автобус и попросил помощи у водителя. Тот вышел из транспортного средства, посмотрел на табличку с расписанием и терпеливо объяснил, как мне проще всего добраться в кампус. При этом в автобусе было несколько пассажиров. Интересно, такой поворот событий возможен в условном Минске или Москве? В целом такого теплого приема, как в Канаде, даже будучи туристом, я не встречал ни в одной из двадцати стран, которые посетил.

Кстати, по словам канадских друзей (все мои соседи по съему жилья были носителями языка), мой разговорный английский заметно улучшился в первые два-три месяца после приезда. Попросту говоря, не было выхода: русскоговорящих ребят я сначала не встречал, общался со всеми по-английски. Так, примерно через полгода−год мой языковой уровень стремительно вырос.

Общежитие я снимал только во время первого семестра (3 месяца) — в месяц оно обходилось практически в два раза дороже (CAD 1100−1200), чем съемная комната в доме или квартире (CAD 500−600). Огромный плюс проживания в кампусе университета — удобство логистики: можно добраться до любой аудитории и офиса за 10−15 минут пешком, практически не выходя на улицу (здания кампуса соединены). Для сравнения: малюсенькая квартирка на 28 квадратных метров в центральной части Мюнхена, где я работал после окончания университета, обходилась в районе 1000 евро в месяц, а однокомнатная квартира в г. Денвер, Колорадо, в США, где я сейчас проживаю, обойдется в районе 1300−2000 долларов США в зависимости от престижности района и удобства расположения. В Германии и США, к слову, обязательно иметь страховку на жилье, это еще порядка 150−200 долларов в год. Что касается поиска — все методы хороши. В университете можно было искать на досках объявлений или студенческом портале, а вообще самый лучший метод — это поиск на специализированных сайтах или старый добрый Google.

Там же, в Калгари, в 2013 году я впервые встретил свою будущую спутницу. Положа руку на сердце, никогда не думал, что женюсь до 30. Да и в судьбу я тоже не верю. После мы встретились лишь спустя три года, в 2016-м, в Минске — на тот момент я проживал и работал в Германии, а она временно проживала в Голландии. Вот так случается.

Учеба

Я поступил на кафедру geomatics engineering (геоинформационные технологии и инжиниринг) со специализацией в спутниковой навигации. Учеба в магистратуре построена таким образом, что в первый год нужно было взять определенное количество курсов, выполнить лабораторные и сдать экзамены. Как только предметы пройдены, большинство студентов магистратуры и аспирантуры начинают глубоко заниматься наукой и инновациями. К слову, большой разницы между требованиями к магистрам и аспирантам со стороны университета и профессорского состава не было, за исключением продолжительности обучения, кандидатского экзамена и самого процесса защиты. Например, минимальный срок обучения в магистратуре — 2 года, в аспирантуре — 3 года.

На защите магистерской работы присутствуют профессоры нескольких кафедр, а на защите аспирантской работы — специалист из другого университета и даже из другой страны. Бывали случаи, когда кто-то из комиссии (даже руководитель) защиту кандидатских работ слушал по видеоконференции. Процесс защиты нелегкий: от кандидата требуют глубокого понимания темы и смежных направлений, большое внимание уделяется аутентичности тезиса и инновации. Любопытно, один из популярных вопросов такой: «Объясни суть своей работы в трех предложениях». Качественный ответ в этом случае очень желателен.

Обычный летний день в кампусе университета Калгари. Студенты общаются, кушают, учатся или развлекаются на зеленых зонах в перерывах между занятиями

Параллельно учебе я работал в роли научного ассистента. Суммарно стипендия и зарплата позволяли чувствовать себя не роскошно, но комфортно. Доходов хватало на покрытие стоимости учебы, которая обошлась около CAD 20 000, и проживания (аренда жилья, питание, проезд, развлечения). Во второй год обучения я начал работать над магистерской диссертацией. Тему можно выбрать самому, но при условии, что руководитель ее одобрит, в моем случае руководителей было двое, оба — профессоры.

Суть моей кандидатской работы заключалась в следующем: я разработал алгоритм обнаружения и подавления помеховых сигналов в спутниковых навигационных системах посредством достаточно комплексной программной обработки данных GPS/ГЛОНАСС и инерциальных сенсоров движения (схожие сенсоры, например, установлены в смартфонах). Грубо говоря, если ваш навигатор кто-то намеренно пытается обмануть и вы вдруг удивленно поймете, что едете в условную Казань, а не в Брест, то мой алгоритм поможет эту ситуацию исправить. Навигатор все же отправит вас в город-герой на границе с Польшей.

Работа была очень интересной, мне посчастливилось сотрудничать как с профессорами мирового уровня, так и с коллегами: магистрантами и аспирантами, у которых было пять и более лет практического опыта в области навигации (в свои 23 года я был одним из самых молодых ребят, кто учился в магистратуре и аспирантуре на кафедре).

Кроме того, в нашей лаборатории был свободный доступ к огромному спектру современного и дорогостоящего оборудования (суммарная стоимость которого равнялась нескольким миллионам долларов), о котором я знал только из журнальных публикаций, когда учился в Беларуси. А еще практически в последний месяц обучения приятным сюрпризом стала стипендия международного аэропорта Калгари, которую мне посчастливилось выиграть благодаря своей научной работе.

Кстати, в Северной Америке студенты магистратуры, которые работают на кафедре, зачастую имеют свое рабочее место в офисе, а также ноутбук. В Европейских университетах, например, такая «роскошь» доступна только аспирантам. По сути, мой обычный студенческий день напоминал будни в софтверных стартапах.

Учеба в университете Калгари в первый год далась нелегко. Несколько раз пришлось работать над лабораторными в течение 30−35 часов без отдыха. Однако это драгоценный опыт: как практический, так и психологический. Студенческое время в университете Калгари, не в обиду БГУ, — это пока наилучший академический отрезок моей карьеры. Хотя я очень благодарен обоим университетам: как БГУ, так и университет Калгари послужили хорошей школой жизни, в которой я приобрел не только фундаментальные знания и умения, но и хороших друзей, с которыми мы тесно общаемся после выпуска.

Стоит добавить, что менталитет жителей западных стран сильно отличается от менталитета постсоветского пространства. Американцы и канадцы позитивно и совершенно искренне радуются достижениям других людей. Если над проектом трудится группа человек, включая руководителя отдела и профессора, то в случае успеха (или публикации) первым автором будет не профессор или самый высокий по рангу, а тот, кто выполнил наибольший объем работы. Принято поощрять и номинировать людей на премии, зачастую анонимно. Например, для меня приятной новостью стал факт, что престижный в области геоинформационных технологий журнал «xyHt» включил меня в список «40 Under 40 Remarkable Geospatial Professionals in 2018», что в переводе на русский будет звучать примерно так: «Список 40 заметных специалистов, не старше 40 лет, в области геоинформационных технологий 2018 года». Такой комплимент просто обязывает работать еще более усердно и качественно, чтобы приносить пользу не только компании, но и всем людям

Погода

Температура в Калгари запросто опускается до -35 градусов Цельсия на несколько недель зимой. К слову, Калгари известен тем, что располагается вблизи Скалистых гор в центральной части континента, и поэтому здесь резко континентальный сухой климат. Общее количество солнечных дней в году — около 300. Благодаря такому погодному явлению, как Chinook, вполне обычная погодная ситуация для Калгари зимой — утром на градуснике -20 по Цельсию и нужно укутываться в теплую куртку и шарф, а в обед уже +15 и можно смело ходить по улице в майке и вырабатывать витамин Д.

Кстати, очень легко отличить канадцев зимой в университете — они ходят по улице в шортах и майках, даже когда на градуснике +5 по Цельсию. Климат во всех трех городах, где я проживал, — схожий, так как города расположены вблизи гор. Единственное отличие Калгари и Денвера от Мюнхена — это то, что эти города располагаются на высоте 1100 м и 1600 м относительно уровня моря соответственно, а это поначалу очень ощущается. В первые недели по приезде может болеть голова, идти кровь из носа, сохнет кожа рук и лица, поэтому желательно пользоваться увлажняющим кремом. В моем случае адаптация к погоде Калгари заняла порядка года. Погода и климат — это один из факторов, который я рассматриваю при переезде на новое место.

Интересно, что в кампусе университета Калгари живет огромное количество аризонских белок и зайцев, которые совершенно не боятся людей. Несколько раз я видел оленей, переходящих дорогу на территории кампуса. Кстати, водители останавливаются и пропускают даже зайцев или людей, которые переходят проезжую часть в неположенном месте. Полиция на это тоже не обращает внимания, если только кто-то не вздумает перебежать скоростную дорогу. Солидный штраф в таком случае неминуем.

Работа

В Северной Америке принято активно искать работу еще во время учебы. Многие компании регулярно посещают мероприятия по поиску талантов в университетах. К слову, наверное у каждого университета есть отдел, который предлагает массу тренингов и консультаций, которые помогают студентам «продать себя» работодателям и одновременно выбрать компанию, в которой действительно хочется работать. Можно получить консультацию по написанию резюме или мотивационного письма, пройти серию подготовительных собеседований. Это очень полезный ресурс!

На одном из таких мероприятий я и встретил представителей компании Trimble Inc, в которой я сейчас трудоустроен. Trimble Inc — мировой лидер по производству геоинформационных решений для таких областей, как строительство, точное земледелие, геодезия и транспорт. Помимо «имени» компании, меня очень привлекла программа ротаций и развития талантов, в рамках которой ежегодно нанимают около четырех−шести человек со всех уголков мира. Суть программы — поиск действительно перспективных сотрудников, сильные и слабые стороны которых определяют путем шестимесячных ротаций в четырех разных должностях и в разных отделах. Программа настолько меня заинтересовала, что в итоге я «пожертвовал» вариантами трудоустройства в компаниях в Англии, Бельгии и Канаде. Конкурс очень серьезный, например, в 2017 году к нам присоединились трое ребят — выпускников аспирантуры британского Кембриджа.

В моем случае первые две ротации были инженерными, и их я провел в Мюнхене в Германии. На третью и четвертую ротацию меня перевели в офис в Колорадо, где я занимался продуктовым менеджментом. Каждая из ротаций (должностей) по-своему уникальна. Предоставляется широкий спектр интересных проектов, в рамках которых участник в буквальном смысле слова ежедневно познает и применяет на практике передовые технологии и методики. Например, в рамках третьей ротации мы с командами из Новой Зеландии, США, Индии и Израиля работали над созданием приложений для очков дополненной реальности Microsoft HoloLens.

Нередки и командировки в другие офисы компании в Канаду, Европу, Азию или страны Океании (Trimble Inc имеет крупные представительства более чем в 30 странах), посещения конференций и выставок, а также визиты клиентов. Однако подвох тоже имеется — очень нелегко освоиться в новой роли и завершить проект (-ы) всего за полгода, ведь потом тебя переводят в другой отдел, где нужно снова обучиться и показать результат.

Работа над проектами с Microsoft HoloLens вызывает интерес и доставляет большое удовольствие.

По окончании программы я получил предложение о трудоустройстве в роли аналитика по стратегическому маркетингу. Хотя у меня практически не бывает одинаковых будней, суть моей работы заключается в исследовании рынков и потребностей клиентов, а также создании стратегии для разработки новых продуктов (как «железа», так и программного обеспечения). Значительную часть времени я провожу на встречах с коллегами, клиентами и партнерами, где очень кстати приходятся умение слушать, четко презентовать информацию и идеи, а также аргументировать выбор.

Совет «бывалого» для студентов и молодых специалистов: умение красиво говорить — это только половина рецепта успеха в Северной Америке. Приветствуют тех, кто действует и делает, пусть даже с ошибками.

Доходы

Зарплату свободно обсуждать на Западе не слишком принято. Самое большое отличие от Беларуси — работодатели предлагают зарплатную сумму до вычета налога. То есть предполагается, что ты примерно знаешь, какой будет налог, вычеты в пенсионный фонд и социальное страхование, медицинскую страховку и так далее (что не всегда легко посчитать, когда ты иммигрант и не знаком с «системой» — опыт приходит со временем). Сама схема вычета налога прогрессивная, то есть чем больше зарабатываешь, тем больше платишь налогов. В Германии, например, суммарный налог в итоге обходился в размере 45−46% от годовой зарплаты. В США зарплаты повыше, чем в Германии, и налоги варьируются в районе 20−35%; эти цифры включают в себя федеральный налог, а также налог конкретного штата, в котором ты работаешь, плюс дополнительные удержания на соцстрахование и Obamacare (базовая медицинская страховка, которая доступна малоимущим).

Еще в США некоторые крупные компании-работодатели позволяют вкладывать деньги в собственные акции. Если фирма на подъеме, можно заработать на операциях купли-продажи акций. Более того, можно вкладывать деньги в другие компании, рейтинги, драгоценные металлы и т.д. Однако подобные операции требуют определенной закалки как в статистике, так и в теории финансовых рынков.

Медицина

Медицина во время учебы в университете обходилась относительно недорого. Однако Канада известна своей доступной и достаточно качественной медициной. Стоимость студенческой медицинской страховки в Канаде варьируется в районе CAD 50 в месяц. В США стоимость медицины, даже с хорошей страховкой, космическая. Например, визит к терапевту обойдется в районе 200 долларов, пребывание в госпитале — в районе $ 5000−10 000 в сутки, и это при ежемесячной оплате страховки в районе 200 долларов. Стоматология во всех трех странах стоит примерно одинаково. Поэтому «выгоднее» всего болеть и лечиться в Беларуси, если, конечно, у тебя западная зарплата.

Хочется развеять очередной миф — американцы, как минимум в штатах Колорадо, Калифорния и Нью-Йорк — физически крепкие и спортивные. Десятки тысяч человек бегают, посещают спортзалы, играют в командные игры в парках буквально круглый год. Естественно, в снежный сезон примерно половина населения Колорадо проводит в горах. Самый молодой чемпион зимних олимпийских игр за историю США — 17-летняя уроженка Колорадо, победившая на Корейских зимних олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году в категории сноуборда. Лыжи и сноуборды, пожалуй, здесь продаются куда лучше, чем гамбургеры в «МакДоналдсе» или «Бургер Кинге». Кстати, эти заведения общепита пользуются большой популярностью у людей без определенного места жительства, и таких очередей, как в Минске, в фастфуд-заведениях в Колорадо встретить невозможно. Население тщательно следит за питанием, крайне популярны отделы с органической едой и фермерские рынки, где можно узнать, из какой коровы сделан стейк на прилавке.

Стоит отметить и знаменитую «народную», легальную и очень доступную медицину в штате Колорадо, которая привлекает десятки тысяч людей.

Хобби

Помимо любви к технологиям, кофе, путешествиям во время обучения в Канаде я приобрел еще одно хобби — хайкинг (поход в горы, как правило, с покорением вершины). Мой научный руководитель (которому на момент моей учебы было чуть больше 60 лет) является ярым поклонником хайкинга. В среднем он проводит в горах около 90 дней в году и проходит порядка 700−1000 километров дистанции и десятки километров подъема.

Точного учета за шесть лет проживания в предгорье в Канаде, Германии и США я не веду, но навскидку я сделал порядка 100 восхождений, из которых 15 приходятся на 2018 год. В конце августа этого года мы с женой и друзьями из Новой Зеландии и Канады забрались на гору Mt. Sherman, высота которой равняется 14 036 футам, или 4278 метрам над уровнем моря. Высоты гор привожу приблизительно, так как современные ГНСС устройства, такие как часы Garmin или Polar, измеряют высоту касательно математической модели земного шара (геоида). Вычисления усредненного уровня моря — комплексная математическая задача, поэтому показания часов относительны.

Подобные восхождения требуют определенной физической подготовки, акклиматизации и специальной экипировки. Всего в Колорадских Скалистых горах 54 пика, которые располагаются выше 14 000 футов над уровнем моря — их называют четырнадцатитысячниками. Очень немногим удается покорить все 54 пика, ведь некоторые из них требуют навыков альпинизма. Интересно, сколько из них удастся покорить мне?