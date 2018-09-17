Крик души гомельчанки: У меня началась истерика от обиды за наших белорусов 23 17.09.2018, 19:02

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История женщины, которой нужна была помощь.

Читательницу «Онлайнер» зовут Марина, она живет в Гомеле. Недавно обстоятельства довели ее до слез прямо в городском автобусе. Женщина столкнулась с тем, что вокруг порой обитают мелочные и черствые люди. Есть, впрочем, и другие, благодаря им все закончилось благополучно. Стоит учитывать, что этот рассказ весьма эмоционален и, возможно, для жестоких выводов недостаточно данных.

Марина на шестом месяце беременности, особо уточняет: выглядит прилично, хорошо одета. То есть для какого-то предвзятого отношения оснований нет… Неприятная ситуация случилась в автобусе.

«Забегаю, роюсь по сумке, не нахожу там на проезд, — рассказывает женщина. — У меня всегда много мелочи, а тут, видно, всю отдала в магазине. Попросила кондуктора войти в положение, мол, муж встретит на остановке и заплатит».

Но беды не закончились: выяснились, что мужу не позвонить — на телефоне закончились деньги. Все один к одному…

«Такая ситуация у меня впервые. Я всегда оплачиваю телефон через интернет, а в этот раз были только наличные, — объясняет Марина. — Вчера плохо себя чувствовала, не съездила в банк заплатить, хотела сегодня…»

Но не беда, вокруг белорусы, они всегда помогут. Марина обратилась к сидящему напротив мужчине.

«Попросила сбросить моему мужу, чтобы он перезвонил. Мужчина поинтересовался, какой там оператор, сообщил, что другой, и отказал. Я обратилась к находящейся рядом девушке — у нее тоже неподходящий оператор. Все же она неохотно позвонила на указанный мной номер. Муж перезвонил тут же...

И в этот момент у меня началась истерика. От обиды за наших белорусов. Я просто не могла себя успокоить. Слезы лились как из ведра. Казалось бы, мелочь, но обидно, что бывают такие обстоятельства. Обратилась же за копеечной помощью…

Один парень увидел происходящее и заплатил за проезд. Я не хотела, упиралась, но он настоял. Потом подошла та девушка. Видно, ей стало неловко, что не сильно хотела звонить. Спросила, чего я сразу не попросила эти 50 копеек. Я не умею попрошайничать. Муж, конечно, встретил и хотел заплатить за проезд…

Я это к чему. Белорусы не очень хорошие и доброжелательные люди. У меня были в жизни разные ситуации. Даже на похмел давала чужим людям. Но на себе такое почувствовала впервые».

Разумеется, белорусы — разные. У кого-то life:), у кого-то velcom… И стоит все же учитывать, что Марине в итоге помогли.

Чтобы понять, какие мы на самом деле, необходим опрос. Также самое время рассказать в комментариях, как вы помогли кому-то. Или — как помогли вам.