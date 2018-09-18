В Минске может обрушиться здание на Карла Маркса 3 18.09.2018, 7:51

1,745

Фото: tut.by

Жителей будут принудительно выселять.

Дом на улице Карла Маркса, 17 был восстановлен и достроен после войны в 1947 году. Он был ведомственным, квартиры тут давали сотрудникам МВД и КГБ. Сегодня из этого дома, который носит статус историко-культурной ценности, попросили выселиться всех жильцов — всего 42 человека. Причина — якобы аварийное состояние дома, которое грозит жильцам обрушением. Люди в это не верят и покидать свое жилье не собираются. Почему выселяют жильцов из исторического центра Минска — в материале tut.by.

О том, что из квартир в центре придется выехать, жильцы узнали в минувшую пятницу — 14 сентября. На сборы у людей было всего несколько дней, чтобы в понедельник, к двум часам дня, освободить жилье. В уведомлении о выселении говорится, что взамен жильцам предоставят квартиры из подменного фонда района на время капремонта. Работы, по словам главы района, могут занять месяц.

В назначенное время из дома выехала только одна семья, та, что жила в арендной квартире № 9. Остальные собрались во дворе в ожидании судебных приставов.

Пока ждали, Сергей Петрович Леднев, которого дом уполномочил общаться с чиновниками и прессой, рассказал, в чем суть проблемы:

— Люди защищают свою малую родину, поскольку уверены: как только они покинут свои квартиры, здание будет приведено в аварийное состояние. Пока это сделано только на бумаге, а когда выедем — физически.

Сергей Петрович показывает те самые проблемные места дома, которые якобы указывают на аварийность: мелкие трещины на фасаде. На отдельные трещины специалисты устанавливали маячки, чтобы фиксировать, расходятся они дальше или нет. Сергей Петрович говорит, что маячки остались на месте.

— Но в 2016 году эти маячки просто посбивали, а трещины механически разбили и не законсервировали. Под фундамент дома также был сделан раскоп. Место, где смотрели фундамент, не привели в изначальное состояние. В 2016 году была первая попытка отселить жильцов нашего дома. Тогда собрали нас и сказали, что в арендуемом ООО «Савана-Спорт Трейдинг» помещении обнаружилась трещина и нам нужно выехать на время ремонта. А за то, что мы выедем, нам обещали поменять трубы, проводку, рамы новые оконные поставить.

Тогда жильцам удалось отстоять свой дом, а на днях они получили новое уведомление о выселении, поскольку здание признали предаварийным.

— Основанием для признания дома аварийным стало предварительное заключение по результатам визуального обследования, подписанное директором УП «Стройреконструкция». В то же время наш дом является историко-культурной ценностью и его доведение до аварийного состояния уже предполагает как административную, так и уголовную ответственность, — рассказал Сергей Петрович.

К слову, по зданию на Маркса, 17 было несколько экспертиз. Так, осенью 2017 года в своем заключении Госстройэкспертиза обозначила, что износ здания составляет всего 39%, что соответствовало третьей категории (опасность обрушения отсутствует). Экспертиза УП «Стройреконструкция» была проведена в августе 2018 года, и по заключению ее экспертов техническое состояние дома было признано как предаварийное и отнесено к пятой категории.

Последней экспертизе люди и не поверили, посчитав, что она выполнена с нарушениями нормативных актов. Дмитрий и Ирина, когда прочитали уведомление о выселении, сначала стали собирать вещи, но передумали. А большая часть жильцов вообще никуда не собиралась.

— Если останемся в своем доме, то это и будет гарантом сохранения здания от обрушения. Если выедем — здание точно станет непригодным для проживания, так как запланированные методы заведомо нацелены на разрушение дома. Если дом разрушится, то нам будет отказано в возмещении ущерба в связи с нашим согласием на причинение вреда зданию (ст. 933 п.3 ГК РБ). Выехали — значит согласились. Потому что, повторюсь, инструментальное, а не визуальное обследование дома показало, что он имеет третью техническую категорию, — говорит Сергей Петрович.

В качестве последнего аргумента жильцы показывают свои квартиры. Мы поднимались к Дмитрию и Ирине, которые живут в первом подъезде дома, заходили к Галине во второй подъезд. Их квартиры в замечательном состоянии.

— Нигде ни одной трещины, все в порядке с отоплением, — говорит Дмитрий. — И это притом что квартира находится над аварийным участком. Мы решили никуда не ехать. Что делать буду? Возьму пару мешков песка и займу оборону!

— Чтобы здание признать аварийным, нужно, чтобы более 50% жилых помещений и основных несущих конструкций представляли опасность для жизни людей, — говорит Сергей Петрович. — Специалисты зашли только в одну квартиру при осмотре, в ту, где жила Нина Андреевна Ляшкевич — ветеран внутренних войск. Ее не стало в феврале этого года. Нина Андреевна была легендой нашего дома. В 1946 году она руины здесь разбирала, а потом ей стали присылать уведомления о выселении. Последние два года для нее были превращены в пытку. Она не дожила до очередной правительственной награды. Нина Андреевна жила одна, но даже ее квартира не вызвала вопросов…

Галина, которая живет в доме с самого детства, рассказала, что в 1978—1982 годах тут уже был капремонт. Тогда всех жильцов также выселяли на время ремонта.

— Во время капремонта изменили планировки и не все получили обратно свои квартиры. Правда, взамен людям дали достойное жилье.

И вот сейчас жильцов ожидает вторая волна выселения. На этом настаивает прокуратура Ленинского района столицы. В уведомлении, которое разослали жильцам, говорится, что инициатива исходит от администрации района, которая ходатайствует о выселении граждан в административном порядке, потому что зданию по улице Карла Маркса, 17 грозит обвал.

Местная жительница Галина также никуда уезжать не собирается. Дом на Маркса, 17 она считает своей «малой родиной». И не она одна

Свое решение администрация обосновывает заключением НПУП «Стройреконструкция» о том, что техническое состояние дома относится к предаварийному.

Что это значит и как собираются выселять людей, мы узнали у главы администрации Ленинского района.

Официально: «Здание предаварийное, в целях безопасности людей выселят принудительно»

Глава администрации Ленинского района Петр Шостак рассказал, что жильцов дома № 17 по Карла Маркса предупреждали о выселении заранее — еще в июле 2018-го. Поводом стало заключение НПУП «Стройреконструкция» о том, что техническое состояние дома предаварийное. Но убедить людей в необходимости переехать из квартир на время капремонта у главы не получилось.

— Тогда мы приняли решение и заключили новый договор с УП «Стройреконструкция» на выполнение дополнительного технического обследования дома с проведением проверочных расчетов и выдачей заключения о возможном усилении конструкции без отселения жильцов. Специалисты поставили маячки [на трещинах на фасаде здания и на перегородках внутри], установили приборы. Так вот, маячки были разорваны в течение первых двух недель! И после этого специалисты вынесли заключение о пятой категории здания, которая предполагает выселение людей.

Сегодня они ["Стройреконструкция"] прислали уведомление, что эксплуатация здания в целом запрещена. Специалисты выявили, что наиболее проблемной является конструкция фундамента здания. Поскольку дом на балансе ЖРЭО Ленинского района, значит, нам и предстоит заниматься временным выселением людей.

Глава района видит в нежелании людей выселяться и причины, о которых они не сказали журналистам.

— Очень много квартир в этом доме сдается по договорам найма. И когда я проводил встречу с жильцами, они мне сказали: «Уважаемый, у меня расписаны сентябрь и октябрь. Выселение — утерянная выгода. Вы мне компенсируете эту выгоду?». Но мы еще в июле предупредили, что надо выехать.

Всего в доме 22 квартиры, но только в 12 из них зарегистрированы жильцы. Из маневренного фонда района было определено 12 квартир для переселения жильцов на время капремонта. Это квартиры в центре города, в Лошице, Серебрянке, на Маяковского. Если нужно будет больше квартир, мы предоставим. Учитываем все пожелания жильцов. И одна семья из 9-й квартиры уже этим правом воспользовалась.

— Но ведь квартира № 9 арендная, собственники же не согласны?

— Да, пока ни один собственник не согласился на временный переезд, так как опасаются, что якобы после капремонта им квартиры на Маркса не вернут, хотя это частная собственность.

И продуктовый магазин получил уведомление о том, что нужно покинуть здание

— В уведомлении о выселении не был указан срок, на который люди должны покинуть жилье. На сколько они должны выехать?

— По заключению, которое у нас есть, жители выселяются на время проведения работ по первому пусковому комплексу. В этот срок включены работы по усилению строительных конструкций. Эта работа может быть выполнена в течение месяца, если не будет никаких отягощающих обстоятельств. После выполнения этого первого этапа они смогут вернуться домой.

Кроме этого, глава района подчеркнул, что жильцам предложено выехать из квартир без имущества.

— Они возьмут с собой только самое необходимое, без чего нельзя обойтись. Мы обеспечим охрану их имущества на время проведения работ.

— Как будут охранять?

— Силами департамента охраны. Квартиры опечатают, а пост будет охранять их круглосуточно.

— У людей есть опасение, что за время капремонта дом вообще может развалиться и им некуда будет вернуться.

— В заключении написано, что требуется срочный вывод людей. А также необходимы разгрузка и устройство временных конструкций. То есть, прежде чем приступят к укреплению фундамента здания, его несущие конструкции должны разгрузить — там будут установлены подставки, которые зафиксируют положение дома в настоящем состоянии, что не даст зданию обрушиться. Будут предприняты меры, чтобы никакого обрушения не было.

В то же время прямой угрозы обрушения нет, поскольку всех бы уже вывели.

— Сегодня люди подтвердили, что никуда не поедут. Что будет дальше?

— Мы обязаны обеспечить безопасность людей. Для этого будут предприняты все меры для выселения граждан, которые предусмотрены законом. Думаю, что в ближайшие два дня прокурором района будет принято решение о принудительном выселении жильцов. По срокам мы бы хотели, чтобы это случилось не позднее 25 сентября, поскольку материалы, которые используются в укреплении фундамента, — импортного производства и именно к этой дате они прибудут в Беларусь. И мы готовы будем приступить к работам, чтобы максимально еще учесть погодные условия и успеть до заморозков. И чтобы люди с началом отопительного сезона вернулись в свои квартиры.

По словам главы района, после того как несущая конструкция здания будет восстановлена, на Карла Маркса, 17 смогут вернуться не только жильцы квартир, но и оба кафе — «Мануфактура» и «Набоков», а также продуктовый магазин.