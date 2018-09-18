Симоньян на пальмовом масле 2 Дмитрий Губин, «Росбалт»

18.09.2018, 7:55

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«Осажденная крепость» живет по своим законам.

Я за свою жизнь взял несколько тысяч интервью и много лет читаю про этот жанр лекции. Студенты бывают разных талантов и взглядов, но интервью хорошо тем, что это чистая технология, равно подходящая журналисту-патриоту и журналисту-космополиту. Интервьюер собирает информацию, определяет вероятность фактов — и у него возникают вопросы. Он их обязан задать (если, конечно, занимается журналистикой).

Скажем, какую информацию должен был собрать журналист, которому хотели рассказать про свою поездку в Солсбери в дни отравления Скрипалей некие «Петров» и «Боширов»?

А вот какую. Двое россиян с британскими визами, выданными им как бизнесменам через визовый центр в Петербурге, прилетели в пятницу, 2 марта 2018 года, в Лондон. Они вообще довольно много путешествуют по Европе: примерно 30 поездок за два года. Кстати, в Англии холодно, идет снег. В Лондоне они ничего не смотрят, почти сразу отправляются в дешевую гостиницу вдалеке от туристических мест, а на следующий день с утра уезжают на поезде в городок Солсбери: это четыре часа туда-обратно, а по цене — дороже, чем ночь в их гостинице.

Солсбери — 45 тысяч населения и точно не самый популярный туристический маршрут (в отличие, например, от Стоунхенджа неподалеку). Правда, есть красивый готический собор, в библиотеке которого хранится экземпляр Хартии вольностей. До собора от вокзала — километр, но мы не знаем, были ли там путешественники. Зато знаем (есть снимки), что они были в районе проживания Скрипалей, а это противоположное направление: вообще по другую сторону железной дороги.

В Солсбери они проводят чуть больше часа, потом возвращаются в Лондон и, похоже, снова никуда не идут, ограничиваясь гостиничным номером. Где позже, по словам англичан, будут обнаружены следы отравляющего вещества «Новичок» (или, возможно, его компонентов — это двухкомпонентное ОВ).

На следующий день, 4 марта, «туристы» снова тратят 4 часа на поездку в Солсбери, опять проводят в городке меньше двух часов — после чего сразу едут в аэропорт и улетают в Россию. У них, кстати, почему-то куплено сразу по два обратных билета на разные даты. После этого путешественники П. и Б. за границу больше не выезжают.

Даже если вы никогда не брали интервью, у вас наверняка остались к П. и Б. вопросы. Например, почему они неделю прятались от СМИ, хотя обычно невиновные, когда их обвиняют в преступлении, сразу ищут контактов с журналистами? Или — почему маршрут П. и Б. пролегал по ту сторону железной дороги, где не собор, а дом Скрипалей? Почему ездили дважды? Почему их ничто не интересовало в Лондоне? Где получали паспорта (которые отличаются в номерах лишь на одну цифру)? В каком городе живут, чем занимаются, кто вообще может подтвердить, что они — это они? И еще: готовы ли П. и Б. дать интервью британской прессе?

Как повела себя Маргарита Симоньян, вы уже знаете.

Не могу сказать, что она вовсе не задала вопросов из тех, что задал бы и я. Криво и косо, но задала. Например, она спросила, работают ли П. и Б. в ГРУ. Те ответили, что нет. Замечательно. Особенно, если знать, что ГРУ — упраздненное название, сейчас никакого ГРУ нет, и любой силовик (даже из ГРУ) может с чистой совестью сказать, что там не работает.

Симоньян поинтересовалась также, что делали П. и Б. в Солсбери. Получила ответ про желание полюбоваться собором, про завалы снега, про промокшие ноги — но почему-то не уточнила, как они оказались в противоположной от собора стороне. Спросила, делали ли в соборе фотки (логичный вопрос!), туристы ответили положительно — но снимков мы не увидели. И хотя Симоньян расспрашивала П. и Б. о работе, но, получив дико туманные объяснения, отчего-то не стала настаивать. Ребята, оказываются, боятся, что раскрытие более подробной информации помешает их невнятному бизнесу. Они, котики, и интервью под телекамеру пришли давать, чтобы их больше никто никогда нигде не узнал. Ага — как таким не порадеть!

В общем, будь Симоньян моей студенткой, я бы ей поставил жалостливый «тройбан», только чтобы не отчисляли. Но, полагаю, ей на мое мнение глубоко плевать. Как и на мнение всех, кто прошелся по ее интервью, от Guardian до BBC, от «Эха Москвы» до «Фонтанки». Не прошелся только ленивый: ведь после этой душевной беседы у нас еще больше оснований полагать, что П. и Б. врут, а Симоньян им подыгрывает — возможно, по той же причине, по какой они врут.

Но скверное шоу на RT — не для меня и не для разозленных происшествием с Солсбери иностранцев. Это продукт для потребления внутри России, типа сыра «Пошехонский» из натурального пальмового масла. Все равно ведь сожрут: другого нет.

Вот уже четыре года россиянин, довольствующийся пальмовым сыром, с тревогой ощущает, что в стране что-то идет не так. Цены растут абсолютно на все, а доходы застыли либо тают. Рубль падает, вместе с ним уровень жизни, и надежды на улучшение нет. На пенсию теперь уходить позже, на официальный прожиточный минимум не прожить, растут налоги и коммунальные платежи. Протестовать бесполезно. Все это приводит в состояние перманентного стресса, фрустрации, беспомощности — а в таком состоянии невозможно жить. Невозможно спокойно принимать, что даже китайцы богаче тебя: вон, куролесят по всей России, а тебе к ним не выбраться никогда.

Идея осажденной крепости дает хоть какое-то облегчение. Весь мир хочет делать нам гадости, но мы, сжав зубы, преодолеем все козни. И человек, вынужденный давиться пошехонским, хватается за любую возможность доказать самому себе, что его страна не виновата, что ее гонят и очерняют враги: «Да вот же П. и Б.! Вот они, были у Симоньян! Значит, англичане врут и гадят!»

Господи, что будет, если лишить этих несчастных последней надежды?!

Симоньян, дорогая, милая, давай — людям нужна еда! Я верю, ты накормишь вот этой самой субстанцией — ты способна и не на такое! Не стесняйся: больше пальмового масла! До тех пор, пока не придется переходить на оружейное…

Дмитрий Губин, «Росбалт»