закрыть
18 сентября 2018, вторник, 8:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Симоньян на пальмовом масле

2
  • Дмитрий Губин, «Росбалт»
  • 18.09.2018, 7:55
  • 1,756

«Осажденная крепость» живет по своим законам.

Я за свою жизнь взял несколько тысяч интервью и много лет читаю про этот жанр лекции. Студенты бывают разных талантов и взглядов, но интервью хорошо тем, что это чистая технология, равно подходящая журналисту-патриоту и журналисту-космополиту. Интервьюер собирает информацию, определяет вероятность фактов — и у него возникают вопросы. Он их обязан задать (если, конечно, занимается журналистикой).

Скажем, какую информацию должен был собрать журналист, которому хотели рассказать про свою поездку в Солсбери в дни отравления Скрипалей некие «Петров» и «Боширов»?

А вот какую. Двое россиян с британскими визами, выданными им как бизнесменам через визовый центр в Петербурге, прилетели в пятницу, 2 марта 2018 года, в Лондон. Они вообще довольно много путешествуют по Европе: примерно 30 поездок за два года. Кстати, в Англии холодно, идет снег. В Лондоне они ничего не смотрят, почти сразу отправляются в дешевую гостиницу вдалеке от туристических мест, а на следующий день с утра уезжают на поезде в городок Солсбери: это четыре часа туда-обратно, а по цене — дороже, чем ночь в их гостинице.

Солсбери — 45 тысяч населения и точно не самый популярный туристический маршрут (в отличие, например, от Стоунхенджа неподалеку). Правда, есть красивый готический собор, в библиотеке которого хранится экземпляр Хартии вольностей. До собора от вокзала — километр, но мы не знаем, были ли там путешественники. Зато знаем (есть снимки), что они были в районе проживания Скрипалей, а это противоположное направление: вообще по другую сторону железной дороги.

В Солсбери они проводят чуть больше часа, потом возвращаются в Лондон и, похоже, снова никуда не идут, ограничиваясь гостиничным номером. Где позже, по словам англичан, будут обнаружены следы отравляющего вещества «Новичок» (или, возможно, его компонентов — это двухкомпонентное ОВ).

На следующий день, 4 марта, «туристы» снова тратят 4 часа на поездку в Солсбери, опять проводят в городке меньше двух часов — после чего сразу едут в аэропорт и улетают в Россию. У них, кстати, почему-то куплено сразу по два обратных билета на разные даты. После этого путешественники П. и Б. за границу больше не выезжают.

Даже если вы никогда не брали интервью, у вас наверняка остались к П. и Б. вопросы. Например, почему они неделю прятались от СМИ, хотя обычно невиновные, когда их обвиняют в преступлении, сразу ищут контактов с журналистами? Или — почему маршрут П. и Б. пролегал по ту сторону железной дороги, где не собор, а дом Скрипалей? Почему ездили дважды? Почему их ничто не интересовало в Лондоне? Где получали паспорта (которые отличаются в номерах лишь на одну цифру)? В каком городе живут, чем занимаются, кто вообще может подтвердить, что они — это они? И еще: готовы ли П. и Б. дать интервью британской прессе?

Как повела себя Маргарита Симоньян, вы уже знаете.

Не могу сказать, что она вовсе не задала вопросов из тех, что задал бы и я. Криво и косо, но задала. Например, она спросила, работают ли П. и Б. в ГРУ. Те ответили, что нет. Замечательно. Особенно, если знать, что ГРУ — упраздненное название, сейчас никакого ГРУ нет, и любой силовик (даже из ГРУ) может с чистой совестью сказать, что там не работает.

Симоньян поинтересовалась также, что делали П. и Б. в Солсбери. Получила ответ про желание полюбоваться собором, про завалы снега, про промокшие ноги — но почему-то не уточнила, как они оказались в противоположной от собора стороне. Спросила, делали ли в соборе фотки (логичный вопрос!), туристы ответили положительно — но снимков мы не увидели. И хотя Симоньян расспрашивала П. и Б. о работе, но, получив дико туманные объяснения, отчего-то не стала настаивать. Ребята, оказываются, боятся, что раскрытие более подробной информации помешает их невнятному бизнесу. Они, котики, и интервью под телекамеру пришли давать, чтобы их больше никто никогда нигде не узнал. Ага — как таким не порадеть!

В общем, будь Симоньян моей студенткой, я бы ей поставил жалостливый «тройбан», только чтобы не отчисляли. Но, полагаю, ей на мое мнение глубоко плевать. Как и на мнение всех, кто прошелся по ее интервью, от Guardian до BBC, от «Эха Москвы» до «Фонтанки». Не прошелся только ленивый: ведь после этой душевной беседы у нас еще больше оснований полагать, что П. и Б. врут, а Симоньян им подыгрывает — возможно, по той же причине, по какой они врут.

Но скверное шоу на RT — не для меня и не для разозленных происшествием с Солсбери иностранцев. Это продукт для потребления внутри России, типа сыра «Пошехонский» из натурального пальмового масла. Все равно ведь сожрут: другого нет.

Вот уже четыре года россиянин, довольствующийся пальмовым сыром, с тревогой ощущает, что в стране что-то идет не так. Цены растут абсолютно на все, а доходы застыли либо тают. Рубль падает, вместе с ним уровень жизни, и надежды на улучшение нет. На пенсию теперь уходить позже, на официальный прожиточный минимум не прожить, растут налоги и коммунальные платежи. Протестовать бесполезно. Все это приводит в состояние перманентного стресса, фрустрации, беспомощности — а в таком состоянии невозможно жить. Невозможно спокойно принимать, что даже китайцы богаче тебя: вон, куролесят по всей России, а тебе к ним не выбраться никогда.

Идея осажденной крепости дает хоть какое-то облегчение. Весь мир хочет делать нам гадости, но мы, сжав зубы, преодолеем все козни. И человек, вынужденный давиться пошехонским, хватается за любую возможность доказать самому себе, что его страна не виновата, что ее гонят и очерняют враги: «Да вот же П. и Б.! Вот они, были у Симоньян! Значит, англичане врут и гадят!»

Господи, что будет, если лишить этих несчастных последней надежды?!

Симоньян, дорогая, милая, давай — людям нужна еда! Я верю, ты накормишь вот этой самой субстанцией — ты способна и не на такое! Не стесняйся: больше пальмового масла! До тех пор, пока не придется переходить на оружейное…

Дмитрий Губин, «Росбалт»


популярное за неделю

Мнение

Деимперизация
Деимперизация Евгений Ихлов
Лукавая хунта оказалась бессильна
Лукавая хунта оказалась бессильна Максим Винярский
«Хартия», любовь моя
«Хартия», любовь моя Ирина Халип
Вперед, бойцы!
Вперед, бойцы! Зузана Шатмари