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В Беларуси создают новую базу данных на граждан?

  • 18.09.2018, 8:15
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Министерство по налогам и сборам подготовило очередной документ.

Министерство по налогам и сборам вынесло на общественное обсуждение поправки по игорному бизнесу, сообщает officelife.media.

Документ предписывает судам не только выдавать копию решения о запрете посещать игорные заведения для конкретного человека, но и обязательно передавать данные в «Мониторинговый центр по игорному бизнесу».

Напомним, что это коммерческая компания, которая была создана в 2012 году. Она обслуживает СККС (Специальную компьютерную кассовую систему), через которую в онлайн-режиме контролируются все казино.

По данным на 2017 год, запрет посещать казино действовал в Беларуси примерно для 40 тыс. человек.


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