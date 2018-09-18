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Трамп потребовал рассекретить документы по российскому вмешательству

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  • 18.09.2018, 8:44
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Фото: Reuters

Президент США обратился к ФБР.

Президент США Дональд Трамп обратился к Федеральному бюро расследований (ФБР) с требованием рассекретить часть информации по делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

Об этом передает Reuters.

Президент США Дональд Трамп поручил Министерству Юстиции опубликовать материалы дела без правок со стороны бывшего главы ФБР Джеймса Коми и его заместителя Эндрю Маккейба.

Ранее Трамп назвал "незаконным" расследования во главе со спецпрокурором Робертом Мюллером относительно вмешательства России в президентские выборы в США.

В то же время, глава Белого дома подписал указ, разрешающий введение санкций против иностранцев за вмешательство в американские выборы.


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