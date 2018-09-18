Россиянам массово отказывают во въезде в Израиль 18.09.2018, 8:59

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Российские дипломаты озабочены.

Российские дипломаты обеспокоены участившимися случаями отказов соотечественникам во въезде в Израиль и информацией о грубом обращении с ними на границе, заявил РИА Новости представитель посольства в Тель-Авиве.

Проблема, проявившаяся в последние два года, теперь, по его словам, постоянно стоит на повестке дня переговоров с израильской стороной и будет, в частности, предметно обсуждаться в Москве на межведомственных консультациях по консульской тематике, которые запланированы на октябрь.

"В 2017 году таких случаев было более 1,4 тысячи, то есть несколько каждый день. По данному вопросу мы постоянно контактируем с израильской стороной, проводим встречи в МИД, последняя из которых состоялась два месяца назад. Недавно мы также получили от израильской стороны очередное подробное письмо с разъяснением конкретных причин отказов. Не все ответы нас удовлетворяют", — рассказал собеседник агентства.

В нынешнем году ситуация осложнилась еще больше. По данным газеты "Гаарец", ссылавшейся на профильное подразделение местного МВД, за первое полугодие израильские власти не пустили в страну уже примерно 2,2 тысячи россиян.

"Особую озабоченность вызывает регулярно поступающие жалобы от российских граждан, которым было отказано во въезде, на грубое к ним отношение при прохождении пограничных формальностей", — отметил дипломат.

Иностранцы, которым отказывают во въезде в Израиль, нередко жалуются на то, что перед отправкой на родину их по нескольку суток содержат под стражей.

Рост числа отказов россиянам власти Израиля объясняют тем, что те стали все чаще обращаться за политическим убежищем. В Иерусалиме считают, что кандидаты руководствуются не политическими, а экономическими мотивами, когда въезжают, пользуясь безвизовым режимом для туристов, а затем оформляют запрос на убежище, чтобы на время его рассмотрения получить возможность работать в стране. По подсчетам МВД, которые публиковал "Гаарец", с января по июнь 2018 года политическое убежище в Израиле запросили 1344 россиянина против 635 за весь прошлый год. В 2016-м таких случаев было 395, в 2015-м — 14, в 2013 — три, ни одного в 2014-м, а также за весь период с 2009 по 2012 годы.