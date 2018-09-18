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Цыганочка с выходом

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  • Сергей Жбанов, «Белгазета»
  • 18.09.2018, 9:29
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Фото: Ilya Pitalev/ТАSS

Других «революционных разворотов» от этого правительства ждать также не стоит.

Лукашенко принял первый отчет Сергея Румаса. «Как мы в экономике развиваемся?» - поинтересовался правитель у свежеиспеченного премьера. «Естественно, с выходом на финансы», - расставил акценты диктатор.

И ответ Сергея Николаевича вряд ли обрадовал Лукашенко. Экономическая динамика в стране во II полугодии продолжает угасать. Причем это давно уже не новость даже для широкой публики, не разучившейся читать и считать. В общем, если правитель и рассчитывал сломать «через колено» порочный тренд, наметившийся во 2-м и 3-м кварталах, путем смены правительства, то с ожиданием позитивных новостей от новоиспеченного премьера он явно поторопился.

Изменить ситуацию за три недели с момента назначения Румасу явно не под силу. Тем не менее Сергей Николаевич заверил, что по итогам т.г. «все основные показатели, которые определены прогнозом и бюджетом на 2018г., будут выполнены».

Одна беда - именно внешние факторы мешают белорусскому экономическому процветанию. Основная причина, по словам премьера, кроется в ослаблении российского рубля, «которое происходит в течение нескольких месяцев», негативно влияя на объем экспортной выручки. «Это является основной причиной замедления темпов роста экономики во втором полугодии. Но это не единственный фактор, и у нас есть много внутренних резервов, которые мы должны подтянуть для того, чтобы экономика работала эффективнее», - цитирует БелТА заявление Румаса.

Однако изыскание внутренних резервов роста конкурентоспособности предприятиями - процесс затратный и муторный. Куда проще противостоять этой напасти с помощью ответного обесценивания национальной валюты. Что мы и наблюдаем на протяжении последней недели, когда белорусский рубль подешевел по отношению ко всем валютам, формирующим корзину иностранных валют (более чем на 3% к каждой из трех). Это означает, что за последнюю неделю потери предприятий от переоценки валютной кредитной задолженности белорусским банкам увеличились (по самым скромным оценкам) на BYN660 млн., а потери бюджета от переоценки внешнего долга - почти на BYN1 млрд.

Как известно, новое правительство собирается придерживаться коридора BYN3,1-3,2 за RUR100. Задача непростая, учитывая, что за 6 сентября российский рубль подешевел сразу на 1,5%, на что белорусский рубль отреагировал мгновенным и очень заметным укреплением к российскому собрату. Но это ненадолго - правительству и Нацбанку придется опять ослабить национальную валюту. В противном случае вялая девальвация наряду с неспешным освоением новых внешних рынков и изысканием внутренних резервов обернется дальнейшим ростом сальдо по текущему счету платежного баланса.

По данным Нацбанка, сальдо текущего счета платежного баланса за январь-май 2018г. сложилось отрицательным в размере $1226,1 млн. (5,3% к ВВП), в январе-мае 2017г. оно было отрицательным в размере $630,4 млн. (3,1% к ВВП). И это самый верный сигнал к неизбежному привлечению дополнительного внешнего финансирования ради обеспечения экономического роста. Ну а главный источник внешнего финансирования Беларуси известен каждому жителю республики.

Поэтому рассказ премьера агентству БелТА о том, что переговоры о предоставлении стране очередного российского госкредита на $1 млрд. в следующем году входят в «большую повестку» встречи Лукашенко и Путина, намеченной на 21 сентября, выглядит вполне логично и в комментариях не нуждается. Ведь внешний долг Беларуси ежегодно в среднем увеличивается на $1 млрд. ежегодно, начиная с конца 90-х гг. Так и живем, а если точнее, выживаем. Правительство отчитывается перед президентом о росте валовых показателей, а недостающие финансовые ресурсы добывает в России через механизм кредитования. Поэтому новость, поступившая на прошлой неделе от зампредседателя правления ЕАБР Андрея Крайнего, сообщившего, что «Беларусь получит шестой транш ЕФСР в сумме $200 млн. в течение месяца», безусловно, многообещающая для дальнейшего роста ВВП Беларуси.

Иной схемы финансирования и выживания белорусской экономики еще ни одно правительство не предложило. В нашей стране стратегических решений премьер не принимает, а его техническая роль сводится к ежегодному оформлению российских госкредитов. Поэтому Румас прав, предлагая заметно сократить число членов правительства. Наверное, в конечном счете, в его составе останутся только самые опытные переговорщики и бухгалтера. Других «революционных разворотов» от этого правительства ждать также не стоит.

Сергей Жбанов, «Белгазета»


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