Умному хватает двух сроков 4 Константин Скуратович, «Белрынок»

18.09.2018, 9:53

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Константин Скуратович

Размышления о своевременном уходе правителей на фоне «пенсионной реформы».

Никакого демографического спада в 70-80-е годы не было. В европейской части СССР уровень рождаемости падал, но рос на Кавказе, в среднеазиатских республиках. Эти регионы становились трудоизбыточными, но вот незадача — советская экономика оказалась неготовой принять этих работников. Иными словами, СССР обладал огромными трудовыми ресурсами, которые не сумел эффективно использовать в экономике.

Вероятно, абсолютное большинство простых людей справедливо считает, что коллапс советской экономики в середине 80-х годов был спровоцирован падением цен на энергоносители. После чего затонули и остальные отрасли, и социальные программы, и, разумеется, рухнула вся социальная система. Если кто-то скажет, что экономика рухнула благодаря «старению общества», то ему никто не поверит.

А прав ли тот, кто утверждает, что Россия, два десятилетия утверждающая себя в роли стратегического поставщика сырья на мировой рынок, рухнет от недостатка работников и избытка пенсионеров? А не от собственноручно спровоцированного обвала на рынках? Вот ведь США не менее сорока лет тормозили НТП в Советском Союзе, а после — в России с помощью поправки Джексона-Вэника, и изрядно преуспели в этом серьезном деле.

А теперь Россия вознамерилась нанести адекватный ассиметричный удар в ответ на глобальный вызов. И выстоять при этом, и победить. Такого быть не может. Пенсионная система, как распределительная, играет важнейшую роль в обществе, но она вторична, производна от экономики в целом.

Можно, например, по декрету повышать пенсионный возраст, но таким образом предотвратить физиологическое старение работников невозможно. Например, Геннадий Гудков считает, что власти ожидают от повышения пенсионного возраста огромной экономики. Ведь, благодаря этому, 43% мужчин никогда не получат пенсии. Вообще, по мере перехода на повышенный срок, в течение пяти лет новых пенсионеров страны не будет, а их общее количество будет сокращаться за счет естественной убыли. Сокращение пенсионеров пойдет на миллионы. Но значительную часть работников предельных возрастов придется «актировать», как утративших фактическую трудоспособность или утратившие конкурентоспособность на рынке труда. Одних придется лечить, выплачивать пенсии по инвалидности, другим — пособие по безработице.

Введут уголовную ответственность

В своем обращении Путин пообещал узаконить уголовную ответственность за увольнение работника предпенсионного возраста. Это несерьезно, поскольку, что работодатель в России, что наниматель в Беларуси, совершенно свободны в вопросе приема или увольнения работника. Объявления о найме на работу, публикуемые в печати, предъявляют такие претензии к соискателям совершенно ординарных вакансий, которые прежде требовались для включения в обкомовский резерв руководящих кадров. В Беларуси узаконена срочная контрактная система, которая позволяет увольнять утративших профессиональную хватку стариков совершенно законно. А при сервильном отношении профсоюзов в этих «братских странах» к капиталу, наниматель легко получает желаемое в виде заявления об увольнении «по собственному желанию».

В Беларуси такая вот напасть, хотя удельный вес пенсионеров по возрасту стабилизируется в сторону уменьшения, но еще быстрее падает доля занятых в отечественной экономике. Например, Белстат сообщил, ссылаясь на данные выборочного обследования домашних хозяйств, что численность граждан за пределами страны во II квартале т. г. составила 88 тыс. человек и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилась на 12,2 тысяч (на 16,1%), из них 87,2% трудились в РФ.

Вероятно, реальные количественные показатели значительно выше официальных статистических, но они больше заставляют задуматься над тем, что, с одной стороны, это темпы роста численности трудовых мигрантов, а с другой — демонстрируют структуру их предпочтений. Реальность такова, что все большее количество белорусов появляется на российском рынке труда. Они получают официальную и «серую» занятость, достаточно успешно конкурируют с самими россиянами и гастарбайтерами из других стран.

Иными словами, учитывая самые разные обстоятельства, различие в форме трудоустройства (официального и «серого») Россия получает из стран СНГ большое количество гастарбайтеров. Таким образом, соседние страны давно стали поставщиками рабочей силы российскому народному хозяйству. Правда, что признается всеми, среди гастарбайтеров преобладает нелегальная занятость. Если бы государству удалось подчинить (узаконить) рынок труда, страна могла бы удовлетворить свои потребности за счет гастарбайтеров, как послевоенная Германия, сотворившая знаменитое экономическое чудо.

Но власти российские обеспокоились теряющими трудоспособность стареющими работниками, которые по большинству позиций проигрывают конкуренцию более мотивированным работникам. Тем же гастарбайтерам.

А в Беларуси?

Сегодня уже можно говорить определенно, что политика рынка труда, ориентированная на «сохранение трудовых коллективов», протекционизм в отношении работников предпенсионного возраста, ухудшила конкурентоспособность молодых людей, подорвала их мотивацию к труду, заставила их искать заработок за рубежом, а, набрав критическую массу, они образовали значительную социальную группу, отнесенную к «социальным иждивенцам». Похоже, после повышения пенсионного возраста численность этой группы возросла. По объективным и субъективным причинам ее представители устранились от участия в официальной экономике, а большинство пытается выживать за счет внешней трудовой миграции. Естественно, они и не могут, и не хотят участвовать в финансировании «социальных программ» государства, в том числе и пенсионной системы.

Таким образом, повышение пенсионного возраста ограничит численность пенсионеров, но вряд ли оно повысит официальную занятость. Иными словами, повышение пенсионного возраста, даже такое радикальное, на 8-5 лет в сжатые сроки, как это предлагалось в думской концепции, лишит значительную часть населения пенсионного обеспечения, а в перспективе спровоцирует массовый отказ населения от участия в финансировании такого непредсказуемого по последствиям для них проекта.

Умному хватает двух сроков

Многие специалисты считают, что системы пенсионного обеспечения создавались не для государства, а для людей, которым необходимы средства для жизни в старости. А поскольку каждый человек старится по-своему, исходя из своего здоровья, из условий и специфики труда, профессии, индивидуальные особенности человека, личности проявляются в существующих объективных условиях. Например, благодаря достижениям медицины увеличивается средняя продолжительность жизни, но потеря трудоспособности наступает, обычно, задолго до достижения этой условной черты.

Например, профессиональные политики сохраняют профпригодность очень долго. А многие из них, особенно высшие руководители, попадая в обойму, могут бескорыстно служить своему народу, что называется, до последнего издыхания. Правда, они подчиняются закону о пенсионном возрасте и в старости не отказываются ни от больших пенсий, ни от больших должностных окладов. Хотя могли бы отказаться или от пенсий, или от окладов.

Коль так (а так у нас всегда было после упразднения самодержавия), новая молодая власть всегда трансформировалась в геронтологическую, которая откровенно попирала все принятые представления о том, что есть старость, что есть вечная молодость. Но даже в таком чрезвычайном режиме властители на самом деле подчинялись индивидуальному алгоритму естественного старения. Например, Леонид Брежнев, возглавил страну молодым и энергичным 58-летним красавцем, а покинул высший пост по причине смерти. Дряхлым стариком, который рвался на пенсию, а его товарищи не хотели отпускать. С другой стороны, Рональд Рейган, фактически ровесник Брежнева, стал президентом США в 70 лет. Возглавил страну, как все признавали, молодым и энергичным красавцем, и вышел в отставку таким же молодым и энергичным. Хотя при его президентстве и при большом его личном участии в мире на самом деле начались реальные перемены.

Поэтому в Америке считается, что неординарная личность может полностью себя реализовать в течение двух президентских сроков. Что будет после него, решать вопросы должны новые люди.

С чего начать?

На мой взгляд, начинать пенсионную реформу следует с восстановления прежних реальных ограничений пребывания на этом (и прочих выборных постах) не более двух сроков. Де мол, раз он не самодержец, не помазанник Божий, то за что общество обрекает его на это бесконечное горение. Которое, впрочем, по своей химической природе скоротечно в отличие от тления, которое может быть вечным.

Что касается, условно говоря, вечных «тунеядцев», которые или мало, или никогда не работали, но остаются гражданами страны хотя бы потому, что платят косвенные налоги, для них можно установить возрастной ценз, по достижении которого выплачивать пенсию для обеспечения доживания по стандартам их прежней «растительной жизни». Речь, конечно, идет не об экономической целесообразности, но о соображениях социально-политической стабильности и действующих в обществе моральных норм.

Трудовой или служебный стаж, который использовался в прежней России для определения пенсий, служит критерием выхода на пенсию и в других современных странах, отражает качественные параметры в период максимальной трудовой активности, что подтверждается получаемыми заработными платами. Сохранение эффективной трудоспособности подскажет работнику время выхода на пенсию, что послужит и общественным мерилом уменьшения или увеличения пенсионного содержания. Разумеется, это только точка зрения, отличная от той, которой придерживаются «пенсионные реформаторы» и в России, и в Беларуси. Они, между прочим, повышая пенсионный возраст, предлагают паллиативные решения, которые обещают крах пенсионной системе как таковой.

Ведь уже по одобренному Путиным плану почти половина мужчин до пенсии не доживет. Вероятно, вторая половина повысит производительность труда и страховые выплаты. Но какая? Ведь никто в молодости не знает, до какого возраста он доживет.

Устал — отдохни

Повторюсь, в царской России чиновникам, работникам государственного сектора экономики, а также врачам, учителям и прочим бюджетникам для получения полной пенсии требовалось 35 лет трудового стажа, а для половинной — 25 лет. Выплата пенсий начиналась после приема прошения об отставке. В отличие от нашей системы, где кроме общего трудового стажа требуется еще и страховой стаж. Но даже если есть и максимально возможный общий стаж, и страховой стаж, пенсия предоставляется только по достижении пенсионного возраста. Поэтому многие «предпенсионеры», в значительной мере утратившие свои профессиональные качества, вынужденно держатся своего рабочего места и в форме заработной платы получают своеобразное «предпенсионное пособие».

А в прежней России люди держались работы до той поры, пока это позволяло здоровье. А если же нет, то никто не мог унизить их необходимостью имитировать эффективность, опасаясь, что его уволят без пенсии.

Впрочем, при стаже в 25-35 лет, работник, как правило, достигал возраста, вполне укладывающегося в рамки средней продолжительности жизни. Поскольку остальные, которые до нее не дотягивали, получали содержание по нездоровью и выходили на пенсию.

Страховой стаж, введенный в нашу пенсионную систему, был новацией, реакцией на крах советской экономики, соответственно, и пенсионной системы, которая хранила свои ресурсы в сберегательном банке. Разумеется, банк все пенсионные ресурсы советских трудящихся не уберег. Пустил на распил.

Уместно ли вспоминать, что за это никто не ответил — не мог и не хотел.

Разумеется, и новая пенсионная система, которая концентрирует пенсионные ресурсы в специальном фонде, абсолютных гарантий дать не может. Поэтому все многочисленные, громоздкие, дорогостоящие технологии и механизмы осуществления пенсионной солидарности работников под бдительным патронажем государства вызывает улыбку. Все чаще специалисты говорят о необходимости возвращения к системе эмерительных (накопительных) касс, которые, сумей они побудить людей копить деньги на старость, смогли бы на самом деле увеличить и поступление средств, и повысить общие суммы пенсионных выплат.

А «декрет-воззвание» — Социалистическое Отечество в опасности! — сработал. Но отчасти. Потому что для его спасения пришлось заключать сепаратный, пошлейший, по словам Ленина, мир с Германией.

И все выходит так, что от восстановления мира между российским обывателем и его властью, зависит и судьба власти и, видимо, всей страны.

Константин Скуратович, «Белрынок»