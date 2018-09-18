Пентагон потратит на создание космических войск $13 миллиардов 2 18.09.2018, 10:36

Фото: AFP

Америка займет господствующее положение в космосе на фоне угроз со стороны Китая и России.

Информационное агентство Reuters сообщает, что Министерство обороны США (Пентагон) потратит порядка 13 миллиардов долларов на создание космических войск.

Отмечается, что средства будут потрачены в течении пяти лет для "организации, которая будет обеспечивать превосходство в космосе".

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что формирование космических войск в качестве шестого рода войск завершится к 2020 году. По словам Пенса, Америка должна занять господствующее положение в космосе на фоне угроз со стороны Китая и России.

Министр обороны США Джим Мэттис заявил, что поддерживает создание шестого вида вооруженных сил – Космических войск, но против спешки в этом деле.