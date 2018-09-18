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Марадона дебютировал на посту главного тренера «Дорадос»

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  • 18.09.2018, 10:46
Диего Марадона

Несостоявшийся президент брестского «Динамо» выиграл свой первый матч в Мексике.

Мексиканский "Дорадос" выиграл дебютный матч под предводительством Диего Марадоны. Этой ночью он разгромил со счетом 4:1 "Кафеталерос", сообщает "Прессбол".

Хет-трик оформил 10-й номер хозяев Винисио Ангуло, 30-летний эквадорский нападающий. Примечательно, что в шести предыдущих матчах чемпионата второй мексиканской лиги "Дорадос" забил лишь два гола и не побеждал вовсе. "Десятка" продолжает приносить удачу Марадоне", — констатировала аргентинская газета Ole. А Марадона продолжает делать шоу!


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