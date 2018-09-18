Не от хорошей жизни мы становимся гастарбайтерами Светлана Балашова

18.09.2018, 11:17

А на чужбине нас уважают и оценивают по достоинству.

«Едем мы, друзья, в счастливые края, станет гастарбайтером и он, и я!».

Действительно, известная в советское время песня о счастливых новоселах, которых ждали счастье и ударный труд на целине в середине прошлого века, в наши дни может звучать именно в этой интерпретации, которую предложил на популярном форуме по поиску работы какой-то белорус-оптимист. Что касается проблемы «ощутимой трудовой миграции», то ее признают в Беларуси на самом высоком уровне.

Принять очередной план и обязательства

В конце прошлого года председатель федерации профсоюзов Михаил Орда заявил о том, что Беларусь с каждым годом теряет все больше трудовых ресурсов: «Ни для кого не секрет, что сегодня десятки, если не сотни тысяч наших граждан уехали на работу в Россию, а это значит, что мы недополучаем взносы в ФСЗН, теряем производства, которые не могут работать без высококвалифицированных кадров.

Мы считаем, что ситуацию надо менять коренным образом. На наш взгляд, определенным решением может стать доведение до районов планов по численности экономически занятого населения в сопоставлении с количеством населения трудоспособного возраста. Это поможет решить проблему со «скрытым сокращением» работников и будет стимулировать регионы к созданию новых рабочих мест и производств, обеспечивая тем самым занятость и самозанятость людей».

По мнению ФПБ, численность населения трудоспособного возраста сокращается и в ближайшие десятилетия эта тенденция может ускориться. Однако процесс частичной компенсации сокращения численности населения за счет трудовой миграции непрост и неоднозначен.

Для решения этого вопроса, считают в руководстве профсоюзов, необходимо «проводить политику плановой и эффективно управляемой миграции и мобильности рабочей силы и с учетом складывающихся тенденций занятости принимать дополнительные меры в данном направлении». В организации убеждены:«Чтобы сдержать трудовую миграцию, нужно наравне с ростом зарплаты белорусам предоставлять современные условия переобучения».

В ноябре прошлого года глава aдминистрации Лукашенко Наталья Кочанова на совещании у Лукашенко заявила, что за рубежом работают почти 100 000 белорусов: «Не найдя работы здесь, они просто уезжают. Надо точечно рассматривать каждый регион. Например, Столин — там нет просто работы сегодня. Значит, надо думать, какие открывать производства и как создавать рабочие места: и высокопроизводительные, и невысокопроизводительные — рабочие места должны быть».

Почти год прошел. Ничего не изменилось. Более того, 14 августа на уже «историческом» совещании о выполнении поручений по комплексному развитию Оршанского района президент Лукашенко обратил внимание на проблему трудовой миграции: «Ту мизерную заработную плату, которую вы начисляете, не можете выплатить людям.И как в таком случае людям жить? Естественно, вы теряете население, люди уезжают. Каждый четвертый белорус, уехавший на заработки, — из вашей Витебской области».

Согласно статистике и информации агентств по трудоустройству за границей, чаще всего едут на заработки минчане. Следом за столицей по этому показателю идут Гомельская и Гродненская области. Витебская занимает лишь пятое место, следом за Могилевской. Реже всего трудоустраиваются за границей жители Минской области. Чаще всего отправляются на работу в Россию, Польшу и США.

Трудно предположить, как будут развиваться события дальше. По оценкам экспертов Института социологии при НАН Беларуси, работу за границей сейчас ищут не менее десяти процентов населения республики. Если их усилия увенчаются успехом, нашу экономику ожидают серьезные потрясения.

Может быть, новые высокие чиновники со своими новыми планами и мечтами убедят нас «сидеть и работать, где скажут», может быть, будет принят очередной чрезвычайный документ, который «прикует» нас к родине намертво, без помыслов даже о том, что «заграница нам поможет». Одним словом, что-нибудь должно произойти, потому что у все большего количества белорусов появляется навязчивая идея уехать на работу «хоть куда-нибудь, но навсегда».

Чемодан — вокзал — Россия

Белорусы уезжают на заработки в Россию на протяжении нескольких десятилетий: в социальных сетях функционирует масса тематических групп, позволяющих обеим сторонам найти друг друга. Российские наниматели охотно принимают специалистов практически всех специальностей.

«…Очередное молодое поколение белорусов идет на покорение Москвы: на днях был в Смоленске, в ФМС заглядывал по некоторым делам. Удивила огромная очередь на подачу ВНЖ, где буквально каждый второй сжимал в руках белорусский паспорт (а некоторые стояли компаниями по два-три человека). Учитывая, что стоящие рядом парни обсуждали Москву, сделал вывод, что Смоленск — только для документов, — поделился наблюдением один из посетителей сайта. — Вчера проезжал мимо одной крупной стройки в Подмосковье. Процентов 80 припаркованных на обочинах авто — белорусской регистрации».

К слову, мотивация у наших соотечественников, решившихся на временный переезд в Россию, схожа: чаще всего это отсутствие возможности достойно зарабатывать в родной стране. Москвич Кирилл Гуров занимается подбором персонала для одного из кадровых агентств. Вот его сообщение на форуме: «Оплата труда в российской столице в любом случае выше, чем у вас. Так что желающих сегодня хватает.

Работодатели нанимают охотно: белорусы отличаются от россиян трудолюбием и желанием реально заработать. Труд и ваших и наших оценивают примерно одинаково, так что работу могут предложить самую разную. Нужны специалисты в логистические компании, комплектовщики. Водители спецтехники и стикеровщики на склады, изготовители пищевых полуфабрикатов, рабочие производственных специальностей. Никого не держат: в любое время сотрудник может уволиться, остаток зарплаты ему перечислят на карту».

В 2017 году по официальной статистике в РФ трудилось около 70 000 человек. Данные российской стороны по трудовым мигрантам из Беларуси отличаются в большую сторону — до 250 000 — 400 000 человек.

Страна белорусской мечты

Белорусов все больше на польском рынке труда. В минувшем полугодии было подано 32,8 тысячи заявок на разрешения трудоустроить белорусов. Вообще, в течение ближайших двух лет на работу в страну приедет около миллиона человек с востока, и количество белорусов, которые ищут работу в Польше, будет постоянно увеличиваться. Таковы результаты исследования, которое провела польская фирма PersonelService. Согласно результатам опроса, лишь 9% поляков видят в белорусах конкурентов.

Часть польских работодателей признают, что готовы платить иностранным работникам даже больше, чем полякам, в тех случаях, когда не хватает рабочих рук, а 17% нанимателей ищут работников именно на востоке. Опрос показал, что 75% работников с востока зарабатывают более 2,5 тысячи злотых (около 1350 белорусских рублей).

В Польше введут изменения для трудовых мигрантов, которые коснутся в том числе и белорусов. Так, некоторые гастарбайтеры, которые находятся в стране на основании разрешения на проживание и работу, через год после проживания смогут перевезти к себе родственников. Они также смогут легально работать в Польше.

Такие решения предусмотрены поправками к «Закону об иностранцах». Однако эти изменения затронут не всех трудовых мигрантов. В то же время им придется работать по дефицитным профессиям для Польши. Их список сейчас разрабатывается на основе семейной, трудовой и социальной политики.

На практике новые правила означают, что иммигрант сможет перевезти свою семью через полтора года после прибытия в Польшу и получить разрешение на постоянное пребывание — в благоприятных условиях — до трех лет. К слову, с начала этого года в Польше изменили правила трудоустройства для иностранцев.

Согласно поправкам, заявление о намерении трудоустроить иностранца, которое раньше выдавалось работодателю бесплатно, заменили платным разрешением на сезонные работы (около 7 евро). То, что Польша постепенно приобретает для белорусов образ страны-мечты, красноречиво подтверждает исследование варшавского аналитического центра EAST. Если в 2014 году работодатели из Польши прислали 4017 приглашений гражданам Беларуси на работу по упрощенной схеме трудоустройства, то в 2017 году — около 60 тысяч.

В Литве не хватает рабочих рук. Белорусы предлагают свои

Правительство Литвы собирается в два раза увеличить список профессий, представителям которых будет проще устроиться на работу в этой стране. Так, литовские власти рассчитывают привлечь высококвалифицированных специалистов, которых не хватает на рынке труда. Белорусам, конечно, приглянется это предложение, учитывая упрощенные условия для трудоустройства и обещанную зарплату больше 1000 евро.

Кстати сказать, министр здравоохранения Литвы уже предлагает решать проблему нехватки медиков за счет иммигрантов. По его словам, на заработки в страну приезжают белорусы и украинцы: «Подготовка специалиста занимает около 10 лет и больше, даже если мы сейчас очень активно займемся их подготовкой, надо иметь в виду, что в краткие сроки мы таких специалистов не получим. Если этот спрос есть, особенно если он связан с медицинским туризмом, мы должны думать, как упростить въезд высококлассных специалистов в страну. Это активно делают и другие страны».

Министр также отметил, что госведомства и сейчас получают все больше обращений с просьбой признать квалификацию медиков других стран в Литве. Некоторые медики из Беларуси и Украины уже приехали и успешно работают в литовских медучреждениях. По словам министра, согласно статистике, в пересчете на 100 000 жителей Литва в ЕС не выделяется непропорционально малым количеством медиков. В общей сложности в Литве насчитывается 13 000 врачей и 22 000 работников по уходу за пациентами. Однако есть области, в которых медиков хронически не хватает, а также профессии, которые однозначно очень нужны. К примеру, средний возраст представителей некоторого медицинского персонала стремительно растет — треть детских ревматологов старше 70 лет.

По статистике департамента по гражданству и миграции, с 2010 года количество белорусских мигрантов, которые уехали работать за границу по предварительно заключенному договору, увеличилось вдвое, а за последние полгода уехало столько же белорусов, сколько за весь 2014 год. Эксперты считают, что каждый год на заработки из Беларуси уезжают сотни тысяч человек, не учтенных официальной статистикой. Думается, этому можно верить: не от хорошей жизни мы становимся гастарбайтерами, а на чужбине нас уважают и оценивают по достоинству.

Светлана Балашова, «Свободные новости»