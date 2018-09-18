Вместо «тюрьмы или Орши» Лукашенко назначил Вовка своим помощником 6 18.09.2018, 12:22

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Виталий Вовк

Фото: omskportal.ru

«Разнос» диктатора в Орше оказался фарсом.

Лукашенко назначил Виталия Вовка cвоим помощником - инспектором по Витебской области, передает корреспондент БелТА.

Напомним, что диктатор во время «разноса» в Орше подверг министра промышленности критике за то, что он «не смог отремонтировать крышу завода к его приезду». Виталий Вовк был подвергнут критике, а Лукашенко заявил, что у опального министра два пути: «либо в Оршу, либо в тюрьму». Как оказалось, нашелся и третий путь, подтверждающий, что «разнос» диктатора в Орше оказался фарсом.