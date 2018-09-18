Китай объявил об ответных мерах на американские пошлины 8 18.09.2018, 12:49

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Пекин вводит «зеркальные» ограничения на товары из США.

Китай объявил о намерении принять ответные меры в связи с решением президента США Дональда Трампа масштабно расширить штрафные пошлины на товары из КНР. Китай должен защищать свои законные права и интересы, а также глобальный порядок в торговле, у него нет другого выбора, кроме как принять зеркальные ответные меры, объявило министерство торговли КНР во вторник, 18 сентября, сообщает dw.com.

В заявлении ведомства подчеркивается, что решение США создает новые риски для переговоров между двумя государствами. Ранее Трамп объявил о введении новых пошлин на китайские товары на общую сумму в 200 млрд долларов. Уже с 24 сентября вступят в силу пошлины в объеме 10 процентов, а с 1 января они вырастут до 25 процентов. Одновременно президент США пригрозил Китаю дальнейшим ужесточением штрафных мер на тот случай, если Пекин решится на зеркальный ответ.

По словам Трампа, штрафные пошлины против товаров из Китая вводятся для того, чтобы заставить эту страну изменить свою торговую практику, которая представляет собой "серьезную угрозу для долгосрочного здоровья и процветания экономики Соединенных Штатов".