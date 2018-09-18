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Видеофакт: В Стокгольме установили необычный мировой рекорд

  • 18.09.2018, 15:46

547 людей оделись как Человек-паук.

547 посетителей выставки поп-культуры Comic Con Stockholm установили мировой рекорд по количеству людей, одетых в костюмы Человека-паука и находящихся в одном помещении. Подсчет проводился представителями Книги рекордов Гиннеса, пишет meduza.io.

Мероприятие организовывали компании Marvel и Sony — таким образом они отпраздновали выход Marvelʼs Spider-Man, новой видеоигры про альтер-эго Питера Паркера (большая часть людей одета в костюм Человека-паука из этой игры).


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