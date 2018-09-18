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Путин поддержал обвинения в адрес Израиля за крушение Ил-20 в Сирии

  • 18.09.2018, 17:11
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ЦАХАЛ опровергает версию России.

Владимир Путин заявил, что ответом на крушение самолета Ил-20 в Сирии станет усиление безопасности российских военных в регионе. Президент России выразил соболезнования родственникам погибших, назвав произошедшее "цепью трагических случайных обстоятельств". При этом он отметил, что позиция Москвы о роли Израиля в инциденте полностью изложена в заявлении Министерства обороны. По словам Путина, заявление ведомства было лично с ним согласовано. Об этом сообщает "Интерфакс".

Российский военный самолет Ил-20 потерпел крушение накануне вечером у берегов Сирии в Средиземном море. Он был сбит силами противовоздушной обороны армии Башара Асада – союзника России. При крушении погибли 15 российских военных. Москва обвинила в произошедшем Израиль. Минобороны России утверждает, что израильские истребители, которые наносили удар по военным объектам Асада в сирийской провинции Латакия, якобы использовали Ил-20 как прикрытие и таким образом подставили его под удар.

Израиль выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных, но отверг обвинения Москвы. В израильской армии утверждают, что Ил-20 находился за пределами зоны операции в Латакии, а израильские истребители в момент крушения российского самолета уже находились в воздушном пространстве своей страны. Израиль пришел к выводу, что зенитчики армии Асада стреляли "неизбирательно", и предложил Кремлю помощь при расследовании инцидента. Ожидается, что Путин сегодня обсудит ситуацию с премьер-министром Израиля.

Армия обороны Израиля регулярно наносит удары по военным объектам Асада. При этом Россия – главный союзник сирийского президента. В последнее время российская авиация участвует в бомбардировках провинции Идлиб, где остаются вооруженные повстанцы. Международное сообщество выступает против наступления и опасается применения химического оружия в регионе.


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