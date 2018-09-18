Вице-спикер Сената Польши: США могут остановить строительство «Северного потока-2» 18.09.2018, 19:45

Фото: Sergey Guneev

Адам Белян отметил, что Польша и страны Восточной Европы могут в этом вопросе рассчитывать только на Вашингтон.

Вице-спикер Сената Адам Белян отмечает, что только американские санкции могут остановить строительство газопровода «Северный поток-2», передает «Радио Польша».

Президент Польши Анджей Дуда встретится с президентом США Дональд Трампом во вторник, 18 сентября. Одной из тем переговоров может быть вопрос энергетической безопасности.

Как отмечает Адам Белян, Польша и страны Восточной Европы могут в этом вопросе рассчитывать только на Вашингтон.

«Последним вариантом являются американские санкции. Я не думаю, что Дания сможет сопротивляться огромному давлению Германии дольше нескольких месяцев. На самом деле, окончательное решение будет за американскими властями. Прошу обратить внимание на то, как много санкций администрация Дональда Трампа ввела против России в течение полутора лет. Кажется, в США не было такого решительного в отношении России президента со времен Рональда Рейгана», - говорит Адам Белян.

После визита в Белый дом президент Анджей Дуда отправится в Сенат и встретится с конгрессменами. Затем он возложит цветы на могилу Яна Карского и на самом известном в США военном кладбище в Арлингтоне. Там похоронены солдаты, которые погибли в боях на фронтах по всему миру, в том числе в Афганистане и в Ираке, где они сражались вместе с польскими солдатами.

Последним пунктом визита Анджея Дуды в США будет мероприятие по случаю 100-летия обретения Польшей независимости. Оно будет организовано в резиденции польского посла в Вашингтоне.