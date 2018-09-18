Премьер-министр Польши: Подготовлено около 70 совместных проектов стран Трехморья 18.09.2018, 21:27

Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий заявил о 70 проектах стран Трехморья, в том числе по диверсификации поставок природного газа в ЕС.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал «прорывным» третий саммит стран Трехморья, состоявшийся в Бухаресте. 18 сентября был вторым днем встречи глав Австрии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Румынии, Словакии, Словении и Венгрии. 17 сентября на саммите Польшу представлял Анджей Дуда, сразу после этого отправившийся в США на встречу с Дональдом Трампом, передает «Радио Польша».

На саммите в Бухаресте 18 сентября Матеуш Моравецкий подчеркнул, что уже подготовлено около 70 совместных проектов стран Трехморья. Он добавил, что один из главнейших вопросов, по которому достигнуты договоренности, — это диверсификация поставок природного газа в страны Центральной Европы: «В этом контексте я хотел бы отметить наше беспокойство и наше несогласие с прокладкой газопровода «Северный поток 2» между Россией и Германией. Вторая, северная нить газопровода увеличит на 55 млрд кубометров количество газа, транспортируемого из России в Европу».

Матеуш Моравецкий отметил, что запуск газопровода «Северный поток 2» будет означать дальнейшую монополизацию поставок газа. Премьер-министр Польши добавил, что обсудил вопрос о диверсификации поставок газа в беседе с американским министром энергетики Риком Перри, находящимся в Бухаресте.