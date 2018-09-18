закрыть
18 сентября 2018, вторник, 22:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Мустафа Джемилев: Путин нанес РФ больше вреда, чем любой враг

1
  • 18.09.2018, 21:34
  • 1,256
Мустафа Джемилев
Фото: un.org

Россия не должна была заходить в Крым и воевать с Украиной.

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев заявил, что, оккупировав Крым и начав войну с Украиной, президент России Владимир Путин нанес РФ столько вреда, сколько ни один враг не мог. Об этом Джемилев сказал в интервью ВВС News Украина, опубликованном 18 сентября.

Джемилев напомнил, что Россия после аннексии полуострова столкнулась с рядом проблем, в том числе с международным давлением и экономическими санкциями.

«Россия вообще не должна была заходить в Крым и воевать с Украиной. Путин нанес России столько вреда, как ни один враг не мог. Теперь назад они вернуться не могут. Сейчас все зависит от Путина, но говорят, что в его окружении есть еще более мерзкие люди, которые еще более агрессивны. Но в интересах России нужно освободить Крым, потому что всегда будут существовать санкции и проблемы. Мало шансов, что это произойдет при власти Путина», – отметил Мустафа Джемилев.

19 мая Джемилев говорил, что молчание международного сообщества в 1944 году, когда проходила депортация крымских татар, поощряло СССР на дальнейшие преступления и убийства миллионов людей.


популярное за неделю

Мнение

Деимперизация
Деимперизация Евгений Ихлов
Лукавая хунта оказалась бессильна
Лукавая хунта оказалась бессильна Максим Винярский
«Хартия», любовь моя
«Хартия», любовь моя Ирина Халип
Вперед, бойцы!
Вперед, бойцы! Зузана Шатмари