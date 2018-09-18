Мустафа Джемилев: Путин нанес РФ больше вреда, чем любой враг 1 18.09.2018, 21:34

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Мустафа Джемилев

Фото: un.org

Россия не должна была заходить в Крым и воевать с Украиной.

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев заявил, что, оккупировав Крым и начав войну с Украиной, президент России Владимир Путин нанес РФ столько вреда, сколько ни один враг не мог. Об этом Джемилев сказал в интервью ВВС News Украина, опубликованном 18 сентября.

Джемилев напомнил, что Россия после аннексии полуострова столкнулась с рядом проблем, в том числе с международным давлением и экономическими санкциями.

«Россия вообще не должна была заходить в Крым и воевать с Украиной. Путин нанес России столько вреда, как ни один враг не мог. Теперь назад они вернуться не могут. Сейчас все зависит от Путина, но говорят, что в его окружении есть еще более мерзкие люди, которые еще более агрессивны. Но в интересах России нужно освободить Крым, потому что всегда будут существовать санкции и проблемы. Мало шансов, что это произойдет при власти Путина», – отметил Мустафа Джемилев.

19 мая Джемилев говорил, что молчание международного сообщества в 1944 году, когда проходила депортация крымских татар, поощряло СССР на дальнейшие преступления и убийства миллионов людей.