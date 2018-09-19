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Леонид Кулаков заставил администрацию Лукашенко ответить по «делу профсоюзов»

  • 19.09.2018, 11:46
Леонид Кулаков

Администрация диктатора отвечает активистам словно под копирку.

Администрация Лукашенко ответила на обращение активиста гражданской кампании "Европейская Беларусь" Леонида Кулакова о прекращении уголовного преследования лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика, пишет сайт praca-by.info.

Утром 24 августа, в день вынесения судом Советского района Минска приговора по "делу профсоюзов", к приемной администрации правителя пришло несколько десятков человек. Они передали в приемную обращения, в которых отмечали беспрецедентное давление, которое оказывается на членов профсоюза РЭП и просили прекратить уголовное преследование его руководителей.

В ответе Леониду Кулакову за подписью начальника главного управления по работе с обращениями граждан Григория Шлыка отмечено следующее:

«Должностные лица администрации президента не вправе давать оценку решениям, которые принимаются судами, отменять их или пересматривать, а в соответствии со статьей 110 Конституции РБ какое-либо вмешательство в деятельность судей по отправлению правосудия недопустимо и налагает ответственность по закону".

Аналогичные ответы, словно написанные под копирку, получили и другие заявители, в частности активист из Мозыря Владимир Невмержицкий и активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Майя Наумова.


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