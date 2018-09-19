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Пенсионный детектив

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  • 19.09.2018, 13:46
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В Гомеле не продлили контракт с 59-летним мужчиной, он собирается судиться.

Неоднозначная, непростая и до сих пор без хэппи-энда история разворачивается в Гомеле. Специалист, который готов работать до самой пенсии, вдруг был уволен. Ему не продлили контракт, пишет сайт gomel.today.

И это несмотря на то, что бывший работник гомельского троллейбусного парка подпадает под так называемую предпенсионную гарантию — с сохранением рабочего места за два года до выхода на заслуженный отдых. Бывший работодатель считает, что поступил правильно и по закону. Спор продолжился уже на юридическом уровне. Сейчас гомельчанин готовится подавать иск уже в Верховный суд.

Вооружившись выдержками из нескольких законов, Трудового кодекса Беларуси, пояснениями Минтруда, мировой практикой и даже газетными статьями, истец Александр вместе со своим адвокатом отправился в суд. Дважды. Но оба дела проиграли.

История Александра в стране не единственная. Из-за постепенного увеличения пенсионного возраста меняется и статус предпенсионеров. В данном случае истец считает, что может рассчитывать на этот статус и на соответствующие гарантии. А работодатель руководствуется другими цифрами и таблицами.

Напомним, в соответствии с указом Лукашенко пенсионный возраст повышается ежегодно с 1 января 2017 года на 6 месяцев.

И уже с 1 января 2022 года мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины в 58 лет.

Поэтапное ежегодное повышение пенсионного возраста продолжается и сегодня. В нынешнем, 2018 году,- пенсионный возраст для женщин составляет 56 лет, а для мужчин 61 год.

Соответственно, предпенсионный возраст сегодня наступает в 54 года для женщин и в 59 лет для мужчин.

А теперь о гарантиях: независимо от вида предприятия, законодательно предусмотрена гарантия продления контракта или заключения нового работникам, достигшим предпенсионного возраста.

Но такого рода защита действует только в том случае, если работник не имеет дисциплинарных взысканий — то есть является прилежным и ответственным сотрудником.


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