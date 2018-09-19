В Орше ввели военное положение до конца года? 12 19.09.2018, 15:03

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ОМОН будет патрулировать Оршу, по крайней мере, до конца 2018-го.

Через некоторое время после того как Лукашенко объявил, что Орша будет на "военном положении" в городе появились люди в камуфляже, сообщает сайт orsha.eu.

Два-три таких камуфляжных человека стали ходить вместе с патрульными милиционерами по городу. Как выяснилось, это минский ОМОН, который приехал в Оршу для так называемой "отработки города". Это обычное явление для белорусских городов, когда для усиления местной милиции приезжают дополнительные силы.

Но обычно такое усиление приезжает в города не более чем на неделю. В Орше же "камуфляжные" застряли. Официальных сообщений про "отработку города" не было, поэтому и не понятно сколько же эта отработка продлится.

По информации журналистов, которая поступила из надежных источников, ОМОНовцы будут патрулировать город до конца года. Вместе с ними город будут отрабатывать специальные службы вроде "Стрелы". Казалось бы, усиление местной милиции должно было бы принести пользу для жителей города: больше милиции - более безопасный город. Но на самом деле приезд "камуфляжных" вызывает не малое раздражение в городе. На сайт приходили сообщения про необоснованные - как кажется людям - задержания. Прежде всего это касается тех кто употреблял алкоголь в городе, а потом пытался доехать домой. Людей после кафе и посещений гостей задерживали на остановках и даже у самих кафе.

Единственная «польза» от всего этого в том, что больше задержанных приведёт к большему количеству штрафов и «увеличению доходной части» бюджета района.